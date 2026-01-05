  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 17:33

《打擊貪腐》水利部前副部長田學斌被查，曾任國務院前總理溫家寶秘書

　　中央紀委國家監委網站今日公布，水利部原黨組成員、副部長田學斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是2026年首名被公布受查的前高官。

　　公開信息顯示，田學斌現年62歲，1983年畢業於甘肅工業大學，後在甘肅省農業水泵廠工作，1984年調入甘肅省委組織部工作。1992年11月-2008年4月，田學斌擔任中共中央辦公廳、國務院辦公廳秘書，後擔任國務院研究室副主任。2015年7月，田學斌被任命為水利部副部長，直至2023年12月到齡退休。

　　田學斌曾是國務院前總理溫家寶的秘書。河北省阜城縣政協原主席多方如曾在《回憶溫總理視察阜城》一文中，提及田學斌作為總理秘書陪同考察。在2004年的全國人大代表大會上，溫家寶也曾對甘肅代表團的會寧代表稱，「你們會寧是狀元縣，我的秘書（田學斌）也是會寧人」。

　　田學斌退休後擔任中國水土保持學會理事長，近兩年仍頻繁現身水利、環保等公開活動。2025年12月9日，田學斌還在《人民政協報》發表署名文章，強調推動農村水利高質量發展，夯實「三農」發展水利基礎。
《經濟通通訊社5日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區