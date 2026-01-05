《打擊貪腐》水利部前副部長田學斌被查，曾任國務院前總理溫家寶秘書

中央紀委國家監委網站今日公布，水利部原黨組成員、副部長田學斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是2026年首名被公布受查的前高官。



公開信息顯示，田學斌現年62歲，1983年畢業於甘肅工業大學，後在甘肅省農業水泵廠工作，1984年調入甘肅省委組織部工作。1992年11月-2008年4月，田學斌擔任中共中央辦公廳、國務院辦公廳秘書，後擔任國務院研究室副主任。2015年7月，田學斌被任命為水利部副部長，直至2023年12月到齡退休。



田學斌曾是國務院前總理溫家寶的秘書。河北省阜城縣政協原主席多方如曾在《回憶溫總理視察阜城》一文中，提及田學斌作為總理秘書陪同考察。在2004年的全國人大代表大會上，溫家寶也曾對甘肅代表團的會寧代表稱，「你們會寧是狀元縣，我的秘書（田學斌）也是會寧人」。



田學斌退休後擔任中國水土保持學會理事長，近兩年仍頻繁現身水利、環保等公開活動。2025年12月9日，田學斌還在《人民政協報》發表署名文章，強調推動農村水利高質量發展，夯實「三農」發展水利基礎。

