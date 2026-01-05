  • 會員
說說心理話
AH股新聞

05/01/2026 08:24

《中國要聞》中巴外長戰略對話，王毅抨單邊霸凌現象愈演愈烈

　　中共中央政治局委員、外交部長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話。王毅表示，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。委內瑞拉形勢突變引發國際社會高度關注，中國外交部發言人已表明了中方立場；中國從不認為哪一個國家可以充當「國際警察」，也不認同哪一個國家可以自詡為「國際法官」。

　　王毅表示，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。中方一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。中方願同包括巴基斯坦在內國際社會一道，堅定捍衛《聯合國憲章》，堅守國際道義底線，堅持各國主權平等，共同維護世界和平與發展，共同推動構建人類命運共同體。

　　達爾轉達巴基斯坦領導人對中國領導人的親切問候，強調中國走向現代化是維護世界和平與發展的重要力量。

　　雙方一致同意，深化戰略溝通和行動協調，落實好構建中巴命運共同體行動計劃，抓緊形成一批早期收獲；推進中巴經濟走廊「2.0升級版」建設，加強產業、農業、礦業合作。團結全球南方，捍衛共同利益；恪守《聯合國憲章》宗旨，反對侵犯別國主權的霸凌行徑。

　　美國周六（3日）對委內瑞拉發動攻擊，並捕獲該國長期在位的總統馬杜羅；美國總統特朗普承諾暫時將委內瑞拉置於美國的控制之下，儘管委內瑞拉官員誓言反抗。
《經濟通通訊社5日專訊》

