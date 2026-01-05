  • 會員
05/01/2026 08:35

《中國要聞》路透：元旦假期國內遊客人均消費597元，仍較疫情前跌2.4%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年元旦假期國內遊客人均消費597.1元
▷ 元旦假期國內出遊1.42億人次，總花費847.89億元
▷ 日均出入境220.5萬人次，同比增28.6%

　　內地元旦假期結束，《路透》根據中國文旅部數據計算，2026年首個假期（1月1-3日）國內遊客人均消費支出597.1元(人民幣．下同)，2025年元旦假期只有一天，因此無可比數據，今年與2024年元旦假期相比增長了1.1%。但和疫情前的2019年元旦相比仍下降約2.4%。

　　文旅部數據顯示，元旦假期三天全國國內出遊1.42億人次，國內出遊總花費847.89億元。2025年元旦假期只有一天，即1月1日放假一天，不調休，文旅部並未提供假期出遊數據。2024年的元旦假期則和今年一樣同為三天，而今年不論是出遊人次還是出遊總花費都要好於2024年。不過，按2024年文旅部給出的數據倒推估算，2019年元旦假期三天人均消費支出約為611.8元。

*日均220.5萬人次出入境，同比增28.6%*

　　文旅部周日（4日）新聞稿顯示，文旅產品供給豐富，冬季特色供給豐富，冰雪遊、避寒遊、跨年遊人氣旺盛，短途出遊成為主流，城市本地休閑、近程旅遊和周邊遊熱度高。

　　另據國家移民管理局數據，今年元旦假期全國邊檢機關共計保障661.5萬人次中外人員出入境，日均220.5萬人次，較去年同期增長28.6%。其中，內地居民出入境336.5萬人次，較去年同期增長39.1%；港澳台居民242.2萬人次，較去年同期增長15.9%；外國人82.8萬人次，較去年同期增長29.8%。入境外國人中，適用免簽政策入境29.2萬人次，較去年同期增長35.8%。
《經濟通通訊社5日專訊》

