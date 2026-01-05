  • 會員
AH股新聞

05/01/2026 08:49

【ＡＩ】蘋果公司：中國未正式推出蘋果AI

　　針對近日社交平台流傳的「蘋果AI國行版開啟灰度測試」傳聞，有博主稱，部分國行設備已可在設置中激活「Apple智能與AI」功能；更有網友反饋，也收到蘋果AI智能升級提醒，但測試中的AI回答疑似基於百度搜索結果，iPhone國行版AI部分功能被閹割。

　　內地《21財經．南財快訊》致電蘋果公司，接線的技術顧問表示，目前蘋果AI還未正式上線，一切後續進展將在官網上進行發布。預計iPhone 15 Pro及更新版本的手機型號才能相容蘋果AI，因為AI的算法對硬體性能的要求非常高。針對部分舊機型（如iPhone15）無法適配的問題，有部分博主通過一些第三方軟件繞開限制去強行開啟，上述的技術顧問也提醒，此舉「對於資金和帳號安全是有影響的」。

　　蘋果官網顯示，可獲取蘋果AI的設備，主要包括iPhone 15 Pro各款機型、iPhone 16各款機型或更新機型等。

　　值得注意的是，即使美版iPhone硬件支持蘋果AI，在中國大陸使用中國大陸AppleID帳戶時，該功能仍會被系統限制。用戶需等待AppleIntelligence在中國大陸正式推出後，方可激活使用。
《經濟通通訊社5日專訊》

