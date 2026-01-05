  • 會員
AH股新聞

05/01/2026 17:45

《行業數據》乘聯分會：去年中國新能源車銷量預計增25%

　　乘聯分會今日發文指出，2025年中國新能源乘用車市場銷量預計增速25%左右；同期新能源乘用車累計批發預計為1533萬輛，同比增長25%。

　　另外，根據月度初步乘聯數據綜合預估，2025年12月1-31日，全國乘用車廠商新能源批發157萬輛，同比增長4%，環比負增長8%。
《經濟通通訊社5日專訊》

