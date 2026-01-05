《Ａ股行情》滬綜指2026年紅盤高開0.46%，官媒稱今年GDP料增5%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地元旦假期結束，2026年首個交易日滬綜指高開0.46%，報3986.97點，深成指高開0.8%，創業板同樣高開0.84%。《證券日報》頭版引述經濟學家伍超明預計，2026年中國實際GDP和名義GDP增長或在5%左右；同時，經濟增長動能或迎來歷史性切換，預計「三新經濟」（新產業、新業態、新商業模式）佔GDP比重將首次超越房地產經濟。



交通運輸部數據顯示，元旦假期三天（1月1-3日）跨區域人員流動量料同比成長近兩成；《路透》根據文旅部數據計算，國內遊客元旦假期人均消費支出597.1元(人民幣．下同)，與2024年元旦假期相比增長了1.1%，但和疫情前的2019年元旦相比仍下降約2.4%。



全球關注委內瑞拉局勢，中國外交部兩度發聲，呼籲美國釋放委內瑞拉總統馬杜羅和夫人，同時敦促停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。外交部長王毅4日在北京會見巴基斯坦副總理兼外長達爾時說，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈， 「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官」。



另外，人民銀行今日進行135億元7天期逆回購，公開市場有4823億元逆回購到期，即今日淨回籠4688億元。本周公開市場將有13236億元逆回購到期。此外，8日還將有11000億元買斷式逆回購到期，9日將有600億元國庫現金定存到期。

《經濟通通訊社5日專訊》