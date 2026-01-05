《Ａ股行情》滬綜指半日收升1.07%站上4000，保險、腦機接口概念走強

滬深股市開年強彈，滬綜指在2026年首個交易日一舉站上4000點，上午收漲1.07%報4011.45點，深成指也收高1.87%，創業板指升2.15%。兩市半日成交額16358億元（人民幣．下同），較上個交易日（2025年12月31日）放量3237億元或25%。



盤面上，腦機接口概念掀漲停潮，三博腦科(深:301293)、博拓生物(滬:688767)等二十餘個個股升停。保險股也集體走強，新華保險(滬:601336)半日漲7.5%，中國人壽(滬:601628)升5.2%。滬深兩市共3847隻個股上漲，97個股漲停。



半導體板塊升幅靠前，中芯國際(滬:688981)A股揚5.6%；港交所2日訊息指出，中國國家集成電路基金在去年12月29日以每股74.2元人民幣增持中芯國際H股3.57億股，涉及金額265.1億元，國家大基金在中芯H股持股比率從4.79%攀升至9.25%。



分析人士指出，美國對委內瑞拉實施軍事打擊，對A股影響有限，A股更多還是「以我為主」，國內市場主要還是跟著國內政策走。外交部長王毅周日（4日）表示，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。中國從不認為哪一個國家可以充當「國際警察」，也不認同哪一個國家可以自詡為「國際法官」。

