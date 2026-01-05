  • 會員
AH股新聞

05/01/2026 13:40

《Ａ股行情》滬綜指午後升1%，醫療醫藥股全線衝高

　　A股市場午後續升，滬綜指升1.01%，報4009.05點，滬深300指數升1.38%，深成指漲1.54%，創業板指漲1.67%。上海B股及深圳B股均升0.6%。保險、腦機接口概念繼續領先，醫療醫藥股亦全線衝高。
《經濟通通訊社5日專訊》

