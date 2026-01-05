《Ａ股行情》滬綜指紅盤高收升1.4%企穩四千點，成交突破2.5萬億元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 滬深兩市成交額2.55萬億元，較前日增24.5%
▷ 國家大基金增持中芯國際H股3.57億股
滬深股市開門紅，2026年首個交易日高開高走，滬綜指全日收漲1.38%，報4023.42點，企穩四千點；深成指彈2.24%，創業板指升2.85%。成交大增，滬深兩市全日交易額達2.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日（2025年12月31日）放量5011億元或24.5%。
半導體板塊走強，存儲芯片方向領漲，全日升幅逾4%。國家大基金在去年12月29日以每股74.2元人民幣增持中芯國際(00981)(滬:688981)H股3.57億股H股，涉及金額265.1億元人民幣，持股比率從4.79%攀升至9.25%。中芯A股收升5.8%。
AI應用方向拉升，當虹科技(滬:688039)升20%封板。DeepSeek元旦假期發布技術論文，提出名為「流形約束超連接」(mHC)訓練框架，解決大型語言模型訓練過程不穩定問題。論文發布時機引發外界揣測。DeepSeek過往在R1模型發布前曾公開基礎訓練研究，分析師認為mHC技術將成為下一代旗艦模型核心架構。社交媒體消息，DeepSeek V4預計2月17日農曆新年假期間推出，與去年DeepSeek R1發布節奏相符。
金價上漲，貴金屬板塊跟升；此前美國在周末抓捕了委內瑞拉總統馬杜羅，加劇地緣政治緊張局勢，提振了避險需求。湖南白銀(深:002716)漲停，西部黃金(滬:601069)升6%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4717.75
|+1.90
|上證指數
|4023.42
|+1.38
|10673.30
|深證成指
|13828.63
|+2.24
|14790.10
|創業板指
|3294.55
|+2.85
|科創50
|1403.41
|+4.40
|B股指數
|256.03
|+0.87
|1.76
|深證B指
|1275.84
|+0.88
|0.70
