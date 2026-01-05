  • 會員
AH股新聞

05/01/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指紅盤高收升1.4%企穩四千點，成交突破2.5萬億元

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指2026年首日收4023.42點，漲1.38%
▷ 滬深兩市成交額2.55萬億元，較前日增24.5%
▷ 國家大基金增持中芯國際H股3.57億股

　　滬深股市開門紅，2026年首個交易日高開高走，滬綜指全日收漲1.38%，報4023.42點，企穩四千點；深成指彈2.24%，創業板指升2.85%。成交大增，滬深兩市全日交易額達2.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日（2025年12月31日）放量5011億元或24.5%。

　　半導體板塊走強，存儲芯片方向領漲，全日升幅逾4%。國家大基金在去年12月29日以每股74.2元人民幣增持中芯國際(00981)(滬:688981)H股3.57億股H股，涉及金額265.1億元人民幣，持股比率從4.79%攀升至9.25%。中芯A股收升5.8%。

　　AI應用方向拉升，當虹科技(滬:688039)升20%封板。DeepSeek元旦假期發布技術論文，提出名為「流形約束超連接」(mHC)訓練框架，解決大型語言模型訓練過程不穩定問題。論文發布時機引發外界揣測。DeepSeek過往在R1模型發布前曾公開基礎訓練研究，分析師認為mHC技術將成為下一代旗艦模型核心架構。社交媒體消息，DeepSeek V4預計2月17日農曆新年假期間推出，與去年DeepSeek R1發布節奏相符。

　　金價上漲，貴金屬板塊跟升；此前美國在周末抓捕了委內瑞拉總統馬杜羅，加劇地緣政治緊張局勢，提振了避險需求。湖南白銀(深:002716)漲停，西部黃金(滬:601069)升6%。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004717.75+1.90　
上證指數4023.42+1.3810673.30
深證成指13828.63+2.2414790.10
創業板指3294.55+2.85　
科創501403.41+4.40　
B股指數256.03+0.871.76
深證B指1275.84+0.880.70

《經濟通通訊社5日專訊》

