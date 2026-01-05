《海納智見－王勝祖》中國策略：半導體主綫逐步確立，維持逢低配置思路

2026初我們提到，國際貴金屬進入投機加速階段，出現一定程度的資金兌現後，資金開始轉向量價齊升的半導體產業鏈。在中國對H200需求提振及半導體在供需偏緊背景下陸續提價推動下，上周韓國、台灣及美股的半導體明顯走強，港股半導體同步上漲：國產半導體自主可控方向資本運作節奏加快，昆侖芯提交上市申請、壁仞上市後大幅上漲，進一步提升了港股作為硬科技融資市場的風險偏好。



中國經濟及政策方面，12月PMI好於預期，「兩重兩新」政策落地，房地產穩預期信號進一步明確：



中國12月官方製造業PMI 50.1，預期49.2，前值49.2；非製造業PMI 50.2，預期49.6，前值49.5，前值49.5；雙雙回升至擴張區間，製造業生產與需求同步改善，出廠價格延續回升，建築業在年底搶工期帶動下明顯反彈。



發改委組織下達2026年提前批「兩重」建設項目清單和中央預算內投資計劃，共計約2950億元，力度較去年同期進一步加大；近期發改委批覆或核准多項重大基礎設施項目，總投資超4000億，基建托底作用持續增強。



發改委發布2026年「兩新」政策，首批下達資金625億元，規模略低於去年，但啟動時間前移。其中，汽車補貼退坡幅度有限、好於市場預期，家電補貼小幅退坡，數碼產品新增智能眼鏡品類。整體來看政策強度小幅回落，但後續仍有望配套出台服務消費相關政策，疊加臨近春節，預計假期消費刺激措施仍將加碼。此外，1499元飛天茅台在i茅台平台上綫後迅速售罄，若後續批價逐步企穩，將有利於帶動茅台股價修復。



《求是》雜誌發表「改善和穩定房地產市場預期」文章，釋放三大核心信號：政策力度要符合市場預期，政策力度一次性給足；發展模式全面轉型，從「開發銷售」轉向「產品－服務－運營」一體化；需求潜力持續釋放，聚焦「新市民」與「存量更新」雙主綫。該表態相當於對穩樓市的預期管理再度加碼，有助於提升政策可預期性，推動市場預期向理性修復方向演進。



A股市場投機資金活躍，港股科技資金改善：



近兩周A股走勢偏強，上證綜指走出11連陽，資金主要集中於商業航天板塊，板塊成交占比一度升至20%，但其賺錢效應難以持續推升指數。A500 ETF上周成交維持高位560億，但淨流入已從上周的450億大幅回落至30億，隨著下周進入1月，階段性衝量結束後，資金或轉為小幅流出。



A股資金面方面，股票型ETF（剔除規模型）上周小幅淨流入16億；兩融資金延續流入態勢，上周淨流入121億元，但節後資金能否持續仍需進一步觀察。



港股南向資金上周2.5個交易日合計流出38億港元，資金買入互聯網板塊的節奏放緩、加倉金融板塊的力度有所提升。個股層面，近兩周阿里與騰訊均出現小幅淨流出，中芯國際則轉為淨流入17億港元；周五在南向資金暫停的情況下港股大幅上漲，資金或來源於外資及本地資金對亞太科技資產的追捧。



美股作為本輪上漲的領頭羊，尚未突破前高，上周納指下跌1.5%，10年期美債收益率上行6bp，對全球風險偏好仍形成一定壓制。美國對委內瑞拉發動空襲並抓獲其總統，通過推翻反美政權以鞏固在西半球的主導地位，並強化對關鍵資源的控制，包括委內瑞拉的石油與礦產資源；相關地緣政治緊張局勢或影響油價走勢，增加全球市場不確定性。而A股若進一步上行也將面臨年度高點的壓力，在成交尚未出現明顯放量之前，仍需時間震盪整理，為春季行情蓄勢；港股同樣面臨資金回補後的縮量問題，趨勢性上行仍需放量進一步確認。行業層面，我們此前持續建議逢低布局國產算力產業鏈，目前仍可繼續沿該思路配置，當前仍處於等待算力主綫帶動市場進入主升的階段。近期消費與地產政策預期再度升溫，相關板塊具備一定補漲潜力，可作為階段性配置方向關注。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期，海外不確定因素發酵。



《海通國際首席經濟學家 王勝祖》



