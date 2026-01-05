《中國要聞》廣東發布18條意見大力發展數字貿易及促進服務貿易創新發展

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳發布《關於以高水平開放推動數字貿易和服務貿易高質量發展的實施意見》，從大力發展數字貿易、推進服務貿易創新發展、拓展國際市場布局、強化保障支撐體系等方面提出18條意見。



*舉辦涉外電影展映等，支持廣深創建服貿、數貿示範區*



其中，在大力發展數字貿易方面，《意見》提出推動醫療健康、文化娛樂等領域優質生活性服務進口，舉辦涉外電影展映和文化交流合作活動，辦好中國國際影視動漫版權保護和貿易博覽會。同時，支持廣州建設大灣區貿易數字化賦能中心、南沙「離岸易」綜合服務平台。支持廣州、深圳創建國家服務貿易創新發展示範區、數字貿易示範區。支持南沙（粵港澳）數據服務試驗區建設。



*支持深圳開展新一輪服務業擴大開放綜合試點*



另外，《意見》提出放寬服務貿易領域市場准入。深化廣州市服務業擴大開放綜合試點、深圳市增值電信業務擴大對外開放試點，支持深圳市開展新一輪服務業擴大開放綜合試點，加快推進醫療、養老、旅遊、電信、文化等領域外商投資准入、准營開放政策落地落實。支持南沙、前海、橫琴自貿片區在生物技術領域擴大開放試點，推動廣州、深圳市開展外商獨資醫院試點。鼓勵境外投資者依法在粵設立營利性、非營利性養老機構。加強中外、內地與港澳合作大學，外籍人員子女學校和港澳子弟學校、子弟班建設。



*鼓勵在橫琴、前海等開展服貿改革開放措施先行先試*



在推進服務貿易創新發展方面，《意見》提出，落實跨境服務貿易負面清單管理制度。主動對接國際高標準經貿規則，擴大自主開放，鼓勵在橫琴、前海、南沙、河套等重大合作平台和廣州天河中央商務區數字服務出口基地，開展服務貿易領域各類改革和開放措施先行先試及壓力測試。



《意見》還提出要增強特色服務出口基地國際競爭力。促進文化、知識產權、中醫藥、語言服務等特色服務出口基地集聚發展，提升國際化服務能力。支持廣州天河區國家文化出口基地發展數字創意、數字文化，廣州番禺區國家文化出口基地高質量發展燈光音響等時尚產業，積極拓展國際市場。





