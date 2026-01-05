  • 會員
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 09:54

《Ａ股焦點》格力電器微升，承諾家用空調不漲價，暫無「鋁代銅」計劃

　　為應對近期銅價上漲屢創新高，美的空調宣布今年1月3日起漲價2%、1月5日起漲價4%，合併漲價幅度將超6%。而自去年底以來，美博、志高、富士通等空調企業已提前向渠道商家發出漲價函，市場關注行業或形成新一輪價格調整潮。

　　對此，另一空調龍頭格力電器(深:000651)今早發布聲明稱，近期公司陸續收到投資者及媒體就部分企業推出空調漲價和「鋁代銅」計劃等相關問題的諮詢，詢問公司的態度和計劃。公司現說明如下：格力積極響應2026年家電國家補貼政策，切實讓利消費者，「我們承諾，格力家用空調不漲價」。

　　格力電器並強調，為滿足格力家用空調十年免費包修服務標準，「我們暫無『鋁代銅』相關計劃。未來若相關研究能完全滿足格力質量和技術標準要求並正式應用，我們將予以明確標註，充分保障消費者的知情權與選擇權」。

　　格力電器股價今早略微高開，現微升0.3%，報40.35元人民幣。美的集團A股(深:000333)亦高開高走，現升1.8%，報79.54元人民幣。
《經濟通通訊社5日專訊》

