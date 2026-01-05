  • 會員
AH股新聞

05/01/2026 10:01

【聚焦數據】12月RatingDog中國服務業PMI微降至52，近六個月最弱

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 12月中国服务业PMI降至52.0，六个月最低
▷ 新订单增速放缓，用工连续五月减少
▷ 投入成本连涨10月，销售价格下降

　　RatingDog公布，12月中國通用服務業PMI數錄得52.0，略低於　11月的52.1。最新指數值仍高於50.0分界線，顯示中國服務業活動保持擴張，此輪擴張期也因此延續至三年。不過，當月擴張率為最近6個月來最弱，整體偏低。

*新訂單增速六個月最弱，用工數量連續五個月下降*

　　據調查樣本企業反映，推廣促銷活動引來顧客興趣增長，支撐最近銷售上升。不過，由於新出口業務量下降，新訂單整體增速為6個月來最弱。據報12月遊客數量減少，來自海外的新業務量隨之收縮，收縮率雖然輕微，但與11月份海外銷售增長態勢已截然不同。

　　12月份，中國服務業企業對用工規模仍然保持審慎，用工數量已經連續第五個月下降。月內減少用工的樣本企業普遍提到成本顧慮及公司重組計劃，全職兼職皆在裁員之列。勞動力產能　下降，導致積壓工作量輕微上升。原料價格與薪酬費用上揚，導致平均投入成本連續10個月走　高，漲幅雖然溫和，但仍是2025年最高記錄之一。即便如此，服務業企業仍然選擇降低銷售價格。據反映，市場競爭加劇，限制了企業的定價力。

　　2025年收官之月，企業營商信心改善。企業普遍表示，看好前景是因為市況走強，加上公司計劃擴張業務，這些因素有望在2026年推動銷售增長和經營活動擴張。當月樂觀度為2025年3月後最高，但仍低於本項調查的歷史長期均值。

*12月綜合PMI微升至51.3*

　　12月，綜合產出指數(綜合PMI)錄得51.3，較11月的51.2微升，顯示2025年底中國企業生產經營總量進一步增長。月內服務業活動擴張，製造業生產恢復增長，共同支撐綜合產出上升。

　　RatingDog創始人姚煜點評稱，12月RatingDog中國服務業PMI小幅降至52.0，服務業擴張態勢連續四個月微幅放緩。12月服務業需求側表現分化，內需韌性與外需疲軟並存。新訂單指數雖延續了自2023年初以來的增長態勢，但受累於出口業務的再次收縮，整體增速有所收窄。新出口訂單在11月短暫回升後再入收縮區間，主要受旅遊業活躍度下降（尤其是日本遊客減少）的衝擊。銷售價格在11月短暫回升後再次進入收縮區間，企業不得不通過降價促銷來維持銷售。

*分析：政府加碼「投資於人」，企業信心九個月最高*

　　企業對未來前景的信心明顯抬升，業務活動預期指數攀升至九個月來的最高點。這種樂觀情緒主要源於，在中央經濟工作會議加碼「投資於人」的大背景下，企業對2026年市場環境改善持有堅定預期，並普遍制訂了更為積極的業務擴張計劃。整體來看，服務業在2025年底呈現「低增長、高預期」的特徵。外需的波動和成本端的壓力仍是行業的主要制約，政策端有望對服務消費進一步提振。
《經濟通通訊社5日專訊》

