【聚焦人幣】網商銀行數字人民幣錢包完成老撾首筆掃碼消費，匯率實時結算

據《21世紀經濟報道》報道，近日在中國人民銀行的指導下，網商銀行通過接入數字人民幣國際運營中心的跨境數字支付平台，完成了首筆數字人民幣在老撾商家的掃碼消費。



這是中國與老撾央行間雙邊跨境數字支付合作項目的最新進展，這一路徑的打通，宣告數字人民幣首次實現了「內包外用」。在本次「內包外用」試點中，中國遊客在老撾境內消費時，不再需要兌換外幣，只需打開數字人民幣App，掃描商戶二維碼，即可通過網商銀行錢包，按實時匯率完成數字人民幣付款。



人行與老撾央行2024年簽署《關於加強數字支付和央行數字貨幣合作的諒解備忘錄》。在此框架下，中老雙邊央行於去年12月啟動了雙邊跨境數字支付合作第一階段項目，期間中老雙方完成了數字人民幣跨境數字支付平台與老撾國家支付網絡(LAPNet)系統的互聯互通，並支持部分數字人民幣運營機構試點實現了「內包外用」。同時，此階段還實現了中老跨境貿易項下的電子匯款功能。



在第二階段，雙方將重點推進「外包內用」，即支持老撾居民持本國數字錢包在中國境內支持數字人民幣的商戶掃碼支付，同時逐步擴大數字人民幣在中老跨境貿易結算領域的應用。

《經濟通通訊社5日專訊》