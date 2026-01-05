  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 13:45

【ＦＯＣＵＳ】《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產

　　【FOCUS】美軍三角洲部隊周六（3日）閃電夜襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），引發一眾「專家」大翻車之餘，更令再次封神。特朗普醉翁之意不在「毒品」路人皆知，但將焦點鎖定委國全球儲量第一的重質高硫原油之外，更值關注的恐是涉及中美勝出未來科技競賽的關鍵礦產。

*油價四年低　VS 逼美企投資*

　　馬杜羅坐擁20萬地面部隊、500枚防空飛彈；沒有國會法律授權、六成美國人反對……專家羅列的一大堆特朗普「虛張聲勢」的理由，都敵不過科幻巨著的一語成讖。在第二部「黑暗森林」的首章，中學退休教師楊晉文告誡兩耳不聞窗外事的鄰居張援朝：「你以為美國入侵委內瑞拉與你沒關係？我告訴你，這事對你退休金的長遠影響可不止半分錢。」

　　在美國單日產油量錄1387萬桶歷史新高、全國平均汽油價刷新逾1700天最低（2.814美元/加侖）之際，特朗普周五（2日）深夜在海湖莊園下達突襲委內瑞拉命令，短短四個小時後，執掌總統大位近13年的馬杜羅從睡夢中被帶上美軍軍艦。

　　隨後特朗普周六稱，美國將深度參與委國石油產業，並預計美企將投入數十億美元重建當地石油設施。

*建關鍵礦產供應鏈早有端倪*

　　頭頂全球最大產油國桂冠，美國覬覦全球最大儲油國的委內瑞拉，既要解決重質高硫原油的特殊稀釋與開採技術，又需修復當地老舊破損的石油基礎設施，簡而言之「砸錢」必不可少。不過，在國際油價逾四年低的當下，美企有何誘因增產？

　　對此，特朗普高舉「重獲被沒收資產賠償」的胡蘿蔔，數據顯示，僅康菲石油（ConocoPhillips）在查韋斯時代的資產國有化運動中，就損失120億美元。不過，即使美企一如他的「施壓」赴委國投資，分析預計三至五年內亦僅能每天額外生產約50萬桶石油而已。

　　如此費力不討好，顯然盤算並非石油那麼簡單。兩大線索包括，去年3月名為「立即行動提高美國礦產產量」的行政命令，以及12月美國連同英澳日韓以色列新加坡發布的「Pax Silica」宣言，旨在構建矽等關鍵礦產供應鏈。

*從委國到尼日利亞、鋰三角*

　　委內瑞拉除了3030億桶的石油儲量，更有3.4億噸鎳、3.4億噸鋁土礦、16億噸鐵礦石、10億噸煤炭、2700噸黃金等。其中，鎳是製造三元鋰電池的重要原料，而鋁土礦則廣泛用於電動車輪殼、數據中心散熱系統等。值得一提的是，去年11月遭美軍以打擊「伊斯蘭國」發動空襲的非洲第一大經濟體尼日利亞，其鋰儲量佔全球近7%。

　　此外，特朗普今次祭出跨國「斬首」，為其主導西半球的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）立威，亦有震懾墨西哥、哥倫比亞、古巴之意；而有南美「鋰三角」之稱的阿根廷、玻利維亞和智利，亦顯然在「唐羅主義」的勢力範圍之內。

　　從此角度看，侵侵此舉的終極標的，除了鞏固石油美元定價權（委內瑞拉早前利用加密貨幣繞過制裁出售石油），亦劍指攸關半導體、量子計算、新能源供應鏈的關鍵礦產。不過，儲量只是紙上數字，要實現真正開採、加工、交易的全鏈條掌控，軍事干預勢只是漫長棋局的第一步。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

上一篇新聞︰05/01/2026 13:51  【ＡＩ】越疆人形機器人影院上班，可連續工作14小時製作千杯爆谷

下一篇新聞︰05/01/2026 13:45  【ＡＩ】智元機器人與MiniMax合作，將獲文本到語音全流程AI技術支持

其他
More

05/01/2026 13:54  《Ａ股焦點》比亞迪ＡＨ走勢分化，去年１２月銷量同比降近兩成

05/01/2026 13:40  《Ａ股行情》滬綜指午後升１％，醫療醫藥股全線衝高

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

斬首行動的戰略後果和風險

05/01/2026 10:37

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區