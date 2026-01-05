【ＦＯＣＵＳ】《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產

【FOCUS】美軍三角洲部隊周六（3日）閃電夜襲生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），引發一眾「專家」大翻車之餘，更令再次封神。特朗普醉翁之意不在「毒品」路人皆知，但將焦點鎖定委國全球儲量第一的重質高硫原油之外，更值關注的恐是涉及中美勝出未來科技競賽的關鍵礦產。



*油價四年低 VS 逼美企投資*



馬杜羅坐擁20萬地面部隊、500枚防空飛彈；沒有國會法律授權、六成美國人反對……專家羅列的一大堆特朗普「虛張聲勢」的理由，都敵不過科幻巨著的一語成讖。在第二部「黑暗森林」的首章，中學退休教師楊晉文告誡兩耳不聞窗外事的鄰居張援朝：「你以為美國入侵委內瑞拉與你沒關係？我告訴你，這事對你退休金的長遠影響可不止半分錢。」



在美國單日產油量錄1387萬桶歷史新高、全國平均汽油價刷新逾1700天最低（2.814美元/加侖）之際，特朗普周五（2日）深夜在海湖莊園下達突襲委內瑞拉命令，短短四個小時後，執掌總統大位近13年的馬杜羅從睡夢中被帶上美軍軍艦。



隨後特朗普周六稱，美國將深度參與委國石油產業，並預計美企將投入數十億美元重建當地石油設施。



*建關鍵礦產供應鏈早有端倪*



頭頂全球最大產油國桂冠，美國覬覦全球最大儲油國的委內瑞拉，既要解決重質高硫原油的特殊稀釋與開採技術，又需修復當地老舊破損的石油基礎設施，簡而言之「砸錢」必不可少。不過，在國際油價逾四年低的當下，美企有何誘因增產？



對此，特朗普高舉「重獲被沒收資產賠償」的胡蘿蔔，數據顯示，僅康菲石油（ConocoPhillips）在查韋斯時代的資產國有化運動中，就損失120億美元。不過，即使美企一如他的「施壓」赴委國投資，分析預計三至五年內亦僅能每天額外生產約50萬桶石油而已。



如此費力不討好，顯然盤算並非石油那麼簡單。兩大線索包括，去年3月名為「立即行動提高美國礦產產量」的行政命令，以及12月美國連同英澳日韓以色列新加坡發布的「Pax Silica」宣言，旨在構建矽等關鍵礦產供應鏈。



*從委國到尼日利亞、鋰三角*



委內瑞拉除了3030億桶的石油儲量，更有3.4億噸鎳、3.4億噸鋁土礦、16億噸鐵礦石、10億噸煤炭、2700噸黃金等。其中，鎳是製造三元鋰電池的重要原料，而鋁土礦則廣泛用於電動車輪殼、數據中心散熱系統等。值得一提的是，去年11月遭美軍以打擊「伊斯蘭國」發動空襲的非洲第一大經濟體尼日利亞，其鋰儲量佔全球近7%。



此外，特朗普今次祭出跨國「斬首」，為其主導西半球的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）立威，亦有震懾墨西哥、哥倫比亞、古巴之意；而有南美「鋰三角」之稱的阿根廷、玻利維亞和智利，亦顯然在「唐羅主義」的勢力範圍之內。



從此角度看，侵侵此舉的終極標的，除了鞏固石油美元定價權（委內瑞拉早前利用加密貨幣繞過制裁出售石油），亦劍指攸關半導體、量子計算、新能源供應鏈的關鍵礦產。不過，儲量只是紙上數字，要實現真正開採、加工、交易的全鏈條掌控，軍事干預勢只是漫長棋局的第一步。