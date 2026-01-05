《行業數據》特斯拉中國去年12月交付超9.7萬輛，環比增11%、同比增3%

據乘聯分會最新統計數據初稿，特斯拉中國在2025年12月的新能源乘用車交付量超9.71萬輛，環比增長11%，同比增長3%，交付量為2025年單月最高。
《經濟通通訊社5日專訊》
05/01/2026 18:00
據乘聯分會最新統計數據初稿，特斯拉中國在2025年12月的新能源乘用車交付量超9.71萬輛，環比增長11%，同比增長3%，交付量為2025年單月最高。
