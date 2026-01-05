  • 會員
05/01/2026 17:23

【車企血戰】長安汽車傳因去年銷量未達標，取消員工年終獎

　　市場近日傳出，長安汽車(深:000625)因2025年銷量未達目標而取消年終獎，引發員工不滿。

　　網絡流傳的長安汽車某部門內部通知顯示，2025年公司銷量、利潤率等的指標未達成年終目標，所以沒有年終激勵獎，但公司考慮到各位員工的辛苦付出，2026年2月過年前會有相應激勵，但暫時沒有相關方案，具體激勵等待通知。

　　據了解，長安汽車董事長朱華榮2025年5月在公司2024年股東大會上表示，公司2025年的銷量奮鬥目標是：全口徑收入實現3000億元人民幣，總體銷售300萬輛，其中新能源達到100萬輛。根據長安汽車日前發布的公告，2025年1-12月，公司銷量291.30萬輛，累計全口徑匯總收入約2860億元人民幣，均未達標。

　　有員工對取消年終獎表示失望，指雖然年度銷量未達標，但完成率達到97%，在汽車行業中已屬第一梯隊的業績達成率。還有員工認為，就算銷量目標未達成，應是年終獎打折，而不是直接取消。

　　根據中汽數研公布的部分車企2025年銷量目標完成率，內地只有比亞迪(01211)(深:002594)、吉利(00175)、零跑(09863)、小鵬(09868)、小米(01810)等車企率先達標，長安汽車接近達標；其餘車企中，一些年度完成率僅在七成左右。
《經濟通通訊社5日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

