《中國要聞》內地春節9天假期將至，北京往三亞機票價格已漲逾2倍

內地春節假期將於2月15日展開，為期9天至當月23日。假期疊加海南自貿港封關利好，三亞繼元旦假期後再次成為春節最熱門目的地之一。據《北京商報》報道，今年春節期間北京飛往三亞的機票價格已上漲超過200%，一些熱門酒店房價亦較平日上漲約133%。



報道指，在攜程平台搜索發現，1月11日-19日（周日至周一），北京往返三亞的國航航班票價才2450元（人民幣．下同），而春節假期期間（2月15日-23日），同航班的票價大漲至8480元，漲幅高達246%。同時，2月15日，北京飛往三亞的四川航空航班售價為3483元，而1月11日同航班價格僅為1000元。



*春節假期三亞熱門酒店房價漲逾1倍*



與此同時，攜程旅行App顯示，1月11日-19日，三亞珊瑚灣文華東方酒店園景大床房的房價為每晚2153元，而在2月15日-23日春節假期期間，該房型的房價上漲至每晚4664元，上漲超過2500元。三亞亞特蘭蒂斯酒店海景大床房在春節假期期間每晚5263元，而同為周日至周一的1月4日-12日，同房型房價僅為每晚2263元，即房價在春節期間上漲約133%。



報道引述航旅縱橫行業發展部總經理趙楠表示，春節境內遊機票預訂啟動早、熱度高，截至1月4日，春節期間（2月15日-23日）國內前往海南的機票預訂量已超11萬張。



報道又引述復星旅文相關負責人指出，在剛剛過去的元旦假期期間，三亞旅遊市場持續火爆，三亞亞特蘭蒂斯酒店三晚平均入住率達到97%，接近滿房狀態。而從目前的諮詢及預訂情況來看，春節假期期間，三亞亞特蘭蒂斯酒店入住率仍呈現出樂觀的態勢。

