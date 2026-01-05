  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

05/01/2026 16:03

《華為動向》華為余承東訪廣汽，馮興亞：未來雙方有廣闊合作空間

　　華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東今日發微博稱，今天他帶隊去到廣汽集團(02238)(滬:601238)，與廣汽集團董事長馮興亞及團隊交流共建鴻蒙生態，並參觀了廣汽展廳。

　　余承東表示，華為與廣汽在企業智能化、汽車電動化網聯化智能化等方面都有合作，廣汽昊鉑A800、廣汽傳祺向往M8、向往S9等車型搭載了華為乾崑智駕和鴻蒙智能座艙，帶來行業領先的智能化體驗。未來華為會持續把鴻蒙系統、座艙智駕的智能化體驗打造好、開放好，讓不同階段、不同路徑的車企夥伴，都找到合適的合作方式，一起努力，共同推動中國汽車產業向前。

　　馮興亞亦發微博稱，今日在廣汽與余承東「一起靜態體驗了搭載華為乾崑智駕和鴻蒙智能座艙的廣汽昊鉑A800、廣汽傳祺向往M8、向往S9等車型」，並向余承東介紹了廣汽最新的科技成果--夸克電驅、星源增程、固態電池、飛行汽車等。雙方團隊還就鴻蒙生態的共建作了深入溝通。馮興亞強調，「廣汽與華為是多年的戰略合作夥伴，未來還有廣闊的合作空間」。
《經濟通通訊社5日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區