《華為動向》華為余承東訪廣汽，馮興亞：未來雙方有廣闊合作空間

華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東今日發微博稱，今天他帶隊去到廣汽集團(02238)(滬:601238)，與廣汽集團董事長馮興亞及團隊交流共建鴻蒙生態，並參觀了廣汽展廳。



余承東表示，華為與廣汽在企業智能化、汽車電動化網聯化智能化等方面都有合作，廣汽昊鉑A800、廣汽傳祺向往M8、向往S9等車型搭載了華為乾崑智駕和鴻蒙智能座艙，帶來行業領先的智能化體驗。未來華為會持續把鴻蒙系統、座艙智駕的智能化體驗打造好、開放好，讓不同階段、不同路徑的車企夥伴，都找到合適的合作方式，一起努力，共同推動中國汽車產業向前。



馮興亞亦發微博稱，今日在廣汽與余承東「一起靜態體驗了搭載華為乾崑智駕和鴻蒙智能座艙的廣汽昊鉑A800、廣汽傳祺向往M8、向往S9等車型」，並向余承東介紹了廣汽最新的科技成果--夸克電驅、星源增程、固態電池、飛行汽車等。雙方團隊還就鴻蒙生態的共建作了深入溝通。馮興亞強調，「廣汽與華為是多年的戰略合作夥伴，未來還有廣闊的合作空間」。

《經濟通通訊社5日專訊》