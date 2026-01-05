《中韓關係》李在明：AI有望成中韓合作新引擎，美容、音樂等產業具廣闊合作潛力

據《韓聯社》報道，正在中國進行國事訪問的韓國總統李在明，今日在北京釣魚台國賓館舉行的中韓商務論壇上致辭時強調，兩國應攜手開闢合作新航道。



李在明表示，面對當前全球經貿格局變動、技術換代加速、產業鏈供應鏈重構難度加大的新形勢，很難僅靠過往慣性前行，若不主動調整方向或錯失發展關鍵機遇。中韓正處於開闢合作新航道的關鍵節點，「面對轉型難免產生猶豫，但固守舊路終將難以找到新的發展空間」；當前韓中貿易額停留在3000億美元規模，亟需開拓新的合作領域。李在明特別提出，人工智能作為未來核心技術，有望成為兩國合作的新引擎，推動製造、服務等多領域合作邁向更深層次。



李在明還指出，除新興技術外，消費品與文化產業也將成為合作新突破口。生活用品、美容、食品等消費領域，以及電影、音樂、遊戲、體育等文化產品具備廣闊合作潛力。



李在明稱，這次論壇應成為坦誠對話的平台，在差異中發現並利用共同點，「正如中國國家主席習近平先生所言，兩國密不可分」，希望以此次商務論壇為起點，推動兩國開拓友好關係的新篇章。

