06/01/2026 09:26

《Ａ股異動》南京熊貓A漲停，現報14.78元人幣

　　南京熊貓A股(滬:600775)現漲停，報14.78元(人民幣．下同)，升10%，最低價14.78元；成交144.78萬股，成交金額2140萬元；換手率0.2%。

　　南京熊貓電子股份H股(00553)升2.7%，報6.93港元，最高價6.93港元，最低價6.93港元；成交359.8萬股，成交金額2493萬港元。南京熊貓A股較H股呈136.6%溢價。
《經濟通通訊社6日專訊》

