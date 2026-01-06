《Ａ股異動》南京熊貓A漲停，現報14.78元人幣

南京熊貓A股(滬:600775)現漲停，報14.78元(人民幣．下同)，升10%，最低價14.78元；成交144.78萬股，成交金額2140萬元；換手率0.2%。
南京熊貓電子股份H股(00553)升2.7%，報6.93港元，最高價6.93港元，最低價6.93港元；成交359.8萬股，成交金額2493萬港元。南京熊貓A股較H股呈136.6%溢價。
《經濟通通訊社6日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
06/01/2026 09:26
南京熊貓A股(滬:600775)現漲停，報14.78元(人民幣．下同)，升10%，最低價14.78元；成交144.78萬股，成交金額2140萬元；換手率0.2%。
南京熊貓電子股份H股(00553)升2.7%，報6.93港元，最高價6.93港元，最低價6.93港元；成交359.8萬股，成交金額2493萬港元。南京熊貓A股較H股呈136.6%溢價。
《經濟通通訊社6日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N