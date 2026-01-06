  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 09:06

《駐京專電》中證監等12部門聯手，堅決懲防財務造假

　　中證監5日召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。中證監主席吳清主持會議，通報綜合懲防工作進展。最高人民法院、最高人民檢察院、國家發改委、公安部、司法部、財政部、中國人行、國資委、稅務總局、市監總局、金監總局等部門負責人出席會議並發言，共同研究推進進一步加強財務造假綜合懲防重點工作。

　　2024年7月5日國務院辦公廳轉發中證監等部門《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》。會上，各部門圍繞「綜合懲防意見」落實情況和下一步重點工作進行了深入探討。

　　會議認為，資本市場財務造假綜合懲防體系建設已進入深化落實的關鍵階段，必須堅持問題導向和系統思維打好綜合懲防「組合拳」。繼續完善制度保障，推動相關法律、法規出台。進一步增強行政、刑事、民事協同，深化重大案件行刑銜接，完善民事追責支持機制，對財務造假和第三方配合造假一體打擊。強化公司治理內生約束，組織開展新一輪公司治理專項行動，加強綜合防範常態化長效化機制建設。

　　會議指出，中證監將繼續主動積極會同各部門以更實的舉措持續增強綜合懲防效率效果，不斷推動提升上市公司質量和投資價值，有效保護投資者合法權益，全力護航資本市場高質量發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區