《駐京專電》中證監等12部門聯手，堅決懲防財務造假

中證監5日召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。中證監主席吳清主持會議，通報綜合懲防工作進展。最高人民法院、最高人民檢察院、國家發改委、公安部、司法部、財政部、中國人行、國資委、稅務總局、市監總局、金監總局等部門負責人出席會議並發言，共同研究推進進一步加強財務造假綜合懲防重點工作。



2024年7月5日國務院辦公廳轉發中證監等部門《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》。會上，各部門圍繞「綜合懲防意見」落實情況和下一步重點工作進行了深入探討。



會議認為，資本市場財務造假綜合懲防體系建設已進入深化落實的關鍵階段，必須堅持問題導向和系統思維打好綜合懲防「組合拳」。繼續完善制度保障，推動相關法律、法規出台。進一步增強行政、刑事、民事協同，深化重大案件行刑銜接，完善民事追責支持機制，對財務造假和第三方配合造假一體打擊。強化公司治理內生約束，組織開展新一輪公司治理專項行動，加強綜合防範常態化長效化機制建設。



會議指出，中證監將繼續主動積極會同各部門以更實的舉措持續增強綜合懲防效率效果，不斷推動提升上市公司質量和投資價值，有效保護投資者合法權益，全力護航資本市場高質量發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》