06/01/2026 09:06

《駐京專電》全國宣傳部長會議召開，蔡奇：把經濟宣傳擺在重要位置

　　全國宣傳部長會議5日在京召開。中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。他強調，推動「十五五」宣傳思想文化工作開好局起好步。做好新聞輿論工作，把經濟宣傳擺在重要位置，加強輿情應對與輿論引導，壓實意識形態工作責任制，鞏固壯大自信自強、團結奮進的主流思想輿論。

*推進文化和旅遊深度融合*

　　蔡奇表示，深化文化體制機制改革，發展新型文化業態，推進文化和旅遊深度融合。提高網絡生態治理效能，加強網絡文明建設。加強國際傳播能力建設，真實、立體、全面講好新時代中國故事。堅持和加強黨的全面領導，推進反腐敗斗爭和作風建設，為開創宣傳思想文化工作新局面提供堅強政治保證。

*加快推進主流媒體系統性變革*

　　中宣部部長李書磊主持會議並作工作布置，強調要加快推進主流媒體系統性變革，提高做好思想政治工作的能力和水平，繁榮互聯網條件下新大眾文藝，以標誌性改革舉措推進文化遺產系統性保護，大力推進全民閱讀和書香社會建設，統籌推進城鄉精神文明建設，積極構建中國哲學社會科學自主知識體系，全面增強國際傳播效能，推動文化建設數智化賦能和信息化轉型。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

