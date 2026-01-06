  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 09:17

《駐京專電》廣道數字成北交所首隻退市股，7年造假虛增收入14億元

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣道數字因7年虛增收入14.67億元被北交所終止上市
▷ 深圳證監局處罰公司及責任人共4050萬元，2人終身禁入
▷ 保薦機構五礦證券設立2.1億元先行賠付專項基金

　　廣道數字因7年造假虛增收入超14億元(人民幣．下同)，觸及重大違法強制退市情形，正式被北京證券交易所終止上市並摘牌。這是2026年的首隻退市股，也是北交所的首單重大違法退市案例。

　　廣道數字2003年成立，2016年登陸新三板，2021年成為北交所首批上市企業，主營數據應用類軟件研發銷售，保薦機構為五礦證券。上市初期，公司披露的營收與淨利潤持續穩步增長，2024年股價最高漲幅一度達270%。

　　光鮮數據背後的騙局於2024年12月被戳破。當時有媒體曝光，廣道數字在年度審計期間，安排公司人員刻意向會計師事務所提供虛假收件電話，待詢證函寄出後安排人線下攔截，加蓋偽造公章後再寄回給會計師事務所。消息一出，北交所當日火速下發問詢函，證監會也於次日連夜立案調查。

　　2025年6月，調查結果正式公布。深圳證監局出具的《行政處罰事先告知書》顯示，2018年至2024年上半年，廣道數字通過偽造購銷合同、發票、銀行回單等全套憑證，虛構銷售與採購業務，7年間累計虛增營業收入14.67億元，最高單期虛增比例達99.39%，幾乎將真實營收「全盤造假」。與此同時，公司還虛增對應營業成本，導致多份年度報告、半年度報告及募集說明書存在虛假記載。

　　監管部門認定，這是一起組織作案。公司財務負責人、董秘趙璐直接組織員工實施造假及應對審計行為，多位董監高協助參與，控股股東、實際控制人金文明明知且放任造假，還協調第三方借款配合資金流轉。最終，深圳證監局對廣道數字處以1000萬元罰款，對包括金文明在內的12名責任人合計罰款3050萬元，金文明與趙璐被採取終身證券市場禁入措施。

　　值得注意的是，即便存在造假事實，廣道數字股價在退市前仍被瘋狂炒作。2025年6月25日至8月1日期間，其股價最大漲幅達466%，收獲6個漲停板。截至2025年6月30日，該公司股東戶數為6634戶。直至2025年12月11日，公司股票進入退市整理期，15個交易日後於12月31日完成最後交易，股價從整理期首日開盤價9.52元暴跌至最低1.27元，累計跌幅超87%，投資者損失慘重。

　　作為保薦機構，五礦證券於2025年12月底正式設立2.1億元先行賠付專項基金，這也是北交所首單先行賠付案例。賠付範圍覆蓋2021年9月30日至2024年12月4日期間買入並符合特定持有、賣出條件的投資者，扣除市場風險因素後的虧損將由基金賠付。目前，中國證券投資者保護基金有限責任公司已擔任基金管理人，賠付資金預計於2026年3月12日起劃付。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區