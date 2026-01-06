《駐京專電》廣道數字成北交所首隻退市股，7年造假虛增收入14億元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

廣道數字因7年造假虛增收入超14億元(人民幣．下同)，觸及重大違法強制退市情形，正式被北京證券交易所終止上市並摘牌。這是2026年的首隻退市股，也是北交所的首單重大違法退市案例。



廣道數字2003年成立，2016年登陸新三板，2021年成為北交所首批上市企業，主營數據應用類軟件研發銷售，保薦機構為五礦證券。上市初期，公司披露的營收與淨利潤持續穩步增長，2024年股價最高漲幅一度達270%。



光鮮數據背後的騙局於2024年12月被戳破。當時有媒體曝光，廣道數字在年度審計期間，安排公司人員刻意向會計師事務所提供虛假收件電話，待詢證函寄出後安排人線下攔截，加蓋偽造公章後再寄回給會計師事務所。消息一出，北交所當日火速下發問詢函，證監會也於次日連夜立案調查。



2025年6月，調查結果正式公布。深圳證監局出具的《行政處罰事先告知書》顯示，2018年至2024年上半年，廣道數字通過偽造購銷合同、發票、銀行回單等全套憑證，虛構銷售與採購業務，7年間累計虛增營業收入14.67億元，最高單期虛增比例達99.39%，幾乎將真實營收「全盤造假」。與此同時，公司還虛增對應營業成本，導致多份年度報告、半年度報告及募集說明書存在虛假記載。



監管部門認定，這是一起組織作案。公司財務負責人、董秘趙璐直接組織員工實施造假及應對審計行為，多位董監高協助參與，控股股東、實際控制人金文明明知且放任造假，還協調第三方借款配合資金流轉。最終，深圳證監局對廣道數字處以1000萬元罰款，對包括金文明在內的12名責任人合計罰款3050萬元，金文明與趙璐被採取終身證券市場禁入措施。



值得注意的是，即便存在造假事實，廣道數字股價在退市前仍被瘋狂炒作。2025年6月25日至8月1日期間，其股價最大漲幅達466%，收獲6個漲停板。截至2025年6月30日，該公司股東戶數為6634戶。直至2025年12月11日，公司股票進入退市整理期，15個交易日後於12月31日完成最後交易，股價從整理期首日開盤價9.52元暴跌至最低1.27元，累計跌幅超87%，投資者損失慘重。



作為保薦機構，五礦證券於2025年12月底正式設立2.1億元先行賠付專項基金，這也是北交所首單先行賠付案例。賠付範圍覆蓋2021年9月30日至2024年12月4日期間買入並符合特定持有、賣出條件的投資者，扣除市場風險因素後的虧損將由基金賠付。目前，中國證券投資者保護基金有限責任公司已擔任基金管理人，賠付資金預計於2026年3月12日起劃付。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》