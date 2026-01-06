  • 會員
AH股新聞

06/01/2026 14:38

《駐京專電》趙樂際分別會見韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁

　　全國人大常委會委員長趙樂際上午在北京分別會見韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁。

　　 在會見李在明時，趙樂際表示，中韓建交30多年來，友好合作是中韓關係的鮮明底色。中方願同韓方一道，落實好兩國元首重要共識，堅定睦鄰友好，深化互利合作，夯實民意基礎，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠。中國全國人大願同韓國國會保持高層交往良好勢頭，加強多層級、多領域溝通合作，為兩國互利合作提供法治保障。

　　 李在明表示，韓方願同中方深化經濟、文化等各領域合作，加強立法機構和政黨交流，增進民間交往，促進雙邊關係發展。

*推動中愛互惠戰略夥伴關係取得更大發展*

　　 在會見馬丁時，趙樂際表示，中國和愛爾蘭傳統友好。兩國建交40多年來，始終相互尊重、平等相待，雙邊關係穩健發展。中方願同愛方一道，落實好兩國領導人重要共識，增進相互理解和信任，深化互利共贏合作，推動中愛互惠戰略夥伴關係取得更大發展。中國全國人大願同愛爾蘭議會加強溝通交流，深化立法、監督和治國理政經驗交流互鑒，助力兩國務實合作。

　　 馬丁表示，愛方堅持一個中國政策，願同中方深化各領域交流合作，加強立法機構交往，本著相互尊重精神推動兩國合作取得更多成果。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》

