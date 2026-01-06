《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2881.18
|工業富聯
|(601138)
|2249.17
|兆易創新
|(603986)
|1999.22
|中國平安
|(601318)
|1878.26
|中信證券
|(600030)
|1589.83
|寒武紀
|(688256)
|1583.47
|中國鋁業
|(601600)
|1535.56
|瀾起科技
|(688008)
|1490.48
|貴州茅台
|(600519)
|1392.81
|洛陽鉬業
|(603993)
|1274.49
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4218.92
|中際旭創
|(300308)
|3594.92
|陽光電源
|(300274)
|2649.50
|新易盛
|(300502)
|2353.98
|北方華創
|(002371)
|1966.30
|藍色光標
|(300058)
|1931.66
|東方財富
|(300059)
|1824.94
|立訊精密
|(002475)
|1525.80
|勝宏科技
|(300476)
|1424.49
|三花智控
|(002050)
|1357.26
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票