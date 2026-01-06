【內房困局】據報華僑城安撫債權人稱已收到國資委指示，將提供必要支持確保債券可償付

據《彭博》報道，萬科(02202)(深:000002)的危機餘波正一路蔓延至全資國有地產公司。知情人士透露，其中一家公司華僑城集團有限公司在周一和周二的會議上告知部分債券持有人，萬科危機已對今年房地產市場造成影響，並希望回應這些擔憂。



知情人士表示，華僑城集團有限公司代表告訴投資者，公司已收到其所有者國資委的明確指示，將提供一切必要支持，以確保債券得到償付。



知情人士補充說，這家主要專注於文化和旅遊相關項目的中型開發商還表示，國資委一直在探索可能的選擇，例如注資或資產劃轉。



該公司本次與投資者舉行的小規模會議正值萬科努力爭取債權人支持其債券展期提案。此前，持有萬科27%股份的最大股東深鐵集團縮減了對這家陷入困境的地產商的支持。對於陷入困境的建築商而言，中國政策制定者長期以來一直試圖緩解該行業的擔憂，且在最近承諾加大力度穩定房地產市場。



知情人士引述該公司的話稱，華僑城集團有限公司正與監管機構商討如何增強該開發商的再融資能力，其中一種可能性是該開發商在今年上半年發行期限更長的債券。



根據彭博匯編的數據顯示，華僑城集團有限公司在2025年僅發行期限不足一年的人民幣計價債券。該公司2027年11月到期的人民幣計價債券周二下午的交易價格為97元人民幣。

《經濟通通訊社6日專訊》