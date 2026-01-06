  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 18:56

【內房困局】據報華僑城安撫債權人稱已收到國資委指示，將提供必要支持確保債券可償付

　　據《彭博》報道，萬科(02202)(深:000002)的危機餘波正一路蔓延至全資國有地產公司。知情人士透露，其中一家公司華僑城集團有限公司在周一和周二的會議上告知部分債券持有人，萬科危機已對今年房地產市場造成影響，並希望回應這些擔憂。

　　知情人士表示，華僑城集團有限公司代表告訴投資者，公司已收到其所有者國資委的明確指示，將提供一切必要支持，以確保債券得到償付。

　　知情人士補充說，這家主要專注於文化和旅遊相關項目的中型開發商還表示，國資委一直在探索可能的選擇，例如注資或資產劃轉。

　　該公司本次與投資者舉行的小規模會議正值萬科努力爭取債權人支持其債券展期提案。此前，持有萬科27%股份的最大股東深鐵集團縮減了對這家陷入困境的地產商的支持。對於陷入困境的建築商而言，中國政策制定者長期以來一直試圖緩解該行業的擔憂，且在最近承諾加大力度穩定房地產市場。

　　知情人士引述該公司的話稱，華僑城集團有限公司正與監管機構商討如何增強該開發商的再融資能力，其中一種可能性是該開發商在今年上半年發行期限更長的債券。

　　根據彭博匯編的數據顯示，華僑城集團有限公司在2025年僅發行期限不足一年的人民幣計價債券。該公司2027年11月到期的人民幣計價債券周二下午的交易價格為97元人民幣。
《經濟通通訊社6日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

下一篇新聞︰06/01/2026 18:10  《中韓關係》李強會見韓國總統李在明：積極推進人工智能、新能…

其他
More

06/01/2026 18:07  《央行動態》人行：建立特定情景下向非銀機構提供流動性的機制…

06/01/2026 18:04  《央行動態》人行：今年繼續實施好適度寬鬆貨幣政策，保持社會…

06/01/2026 17:52  《打擊貪腐》甘肅省原副省長趙金雲受賄逾５４０９萬及內幕交易…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區