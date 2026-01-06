《神州頭條》報章頭版摘要：12部門聯手，打好懲防財務造假「組合拳」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同韓國總統李在明舉行會談

1月5日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。習近平指出，中方願同韓方一道，牢牢把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進，切實增進兩國人民福祉，為地區乃至世界和平與發展正向賦能。



習近平會見愛爾蘭總理馬丁

1月5日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁。習近平強調，中愛雙方要保持多層級、多領域友好交往，不斷增進溝通和理解，照顧彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信，築牢雙邊關係政治基礎。



中證監：持續增強財務造假綜合懲防效率效果

中證監1月5日召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。會議指出，要充分認識財務造假背後的利益驅動和長期性複雜性，進一步堅定信心，強化監管合力，繼續共同扛起打擊和防范資本市場財務造假的政治責任。





《上海證券報》



12部門聯手，堅決打好綜合懲防財務造假「組合拳」

1月5日，中證監召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。中證監主席吳清主持會議並講話，最高人民法院、最高人民檢察院、國家發改委、公安部、司法部、財政部、中國人行、國資委、稅務總局、市監總局、金監總局等負責人出席會議並發言，共同研究推進進一步加強財務造假綜合懲防重點工作。





《證券時報》



中證監召開財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會

1月5日，中證監召開資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會。中證監主席吳清主持會議並講話。會議指出，繼續完善制度保障，進一步增強行政、刑事、民事協同，深化重大案件行刑銜接，完善民事追責支持機制，對財務造假和第三方配合造假一體打擊。



開好局起好步，多地「新年第一會」釋出新信息

元旦假期後，多地召開「新年第一會」，對全年的重點工作和「十五五」開局作出部署。湖北、南京等地的「新年第一會」圍繞科技驅動、產業創新等關鍵詞，福建、上海等地強調打造一流營商環境。