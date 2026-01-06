  • 會員
06/01/2026 17:11

《神州經脈》滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍

摘要
免責聲明

▷ 滬指收報4086.67點，創近10年半新高
▷ 特斯拉中國推Model3/Y零息購車方案
▷ 騰訊蟬聯全球手遊發行商收入冠軍

　　滬綜指延續強勢今日（6日）再度收升1.5%，指數報4086.67點創近10年半收盤新高，值得注意的是，在過去的十三個交易日中，滬指有十二個交易日錄得上漲，僅在去年12月30日近平收，下跌0.16點。今日深成指也彈1.4%，創業板指升0.75%。成交放量，滬深兩市全日交易額達2.8萬億元（人民幣．下同），為三個半月來最多，較上個交易日增加2603億元或10.2%。

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9813，較上個交易日4時30分收盤價跌7點子，止三連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0173，較上個交易日升57點子，三連升，續創2024年9月30日以來逾15個月新高，較《路透》預測偏弱逾440點至紀錄最大。

*今日新聞精選*

1. 全國人大常委會委員長趙樂際今日上午在北京分別會見韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁。在會見李在明時，趙樂際表示，中方願同韓方一道深化互利合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠；在會見馬丁時則稱，中方願同愛方一道推動中愛互惠戰略夥伴關係取得更大發展。李在明今日下午從北京轉抵上海。外交部發言人毛寧今日對於中國是否歡迎未來有更多韓國文化產品輸華表示，「中韓雙方都同意有序開展健康有益的文化交流」。

2. 花旗集團最新報告稱，中國經濟的「K型增長模式」可能已經固化、並正在自我強化，導致宏觀和微觀出現明顯背離，需要政策大力推動才能打破這一循環，但這種情形料不會在2026年出現。花旗首席中國經濟學家余向榮在2026中國經濟展望報告中預計，中國政府2026年繼續將經濟增速目標設在5%左右，實際增速料在4.7%；宏觀政策將溫和擴張、但不激進，包括1萬億元增量財政刺激、降息20個基點和降準50基點。

3. 投行摩根大通指出，根據該行股票策略和基本面股票分析，委內瑞拉政權更迭對中國帶來的負面影響，可能主要落在民營領域的「茶壺」煉油廠和政策性銀行。該行首席中國股票策略師劉鳴鏑指出，中國一直在以低於市場價格從伊朗和委內瑞拉進口原油，而委內瑞拉原油主要由中國的「茶壺」煉油廠（即規模較小的私營煉油廠）加工，這些煉油廠可能會面臨更高的成本並轉而使用其他品質的原油。

4. 倫敦證券交易所集團(LSEG)Deals Intelligence部門發布《2025年亞太區（不包括日本）投資銀行業務全年回顧報告》顯示，2025年亞太區（不包括日本）一級債券發行總額達5萬億美元，創1980年有紀錄以來最高年度總額，同比上升12.9%；債券發行宗數同比增加9.2%，為有紀錄以來最活躍一年。中國佔亞太區債券集資額81.5%，佔比較2024年微跌0.2個百分點，達4.1萬億美元，同比增長13.5%。

5. 中國商務部今日發布2026年第1號公告指，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。公告自公布之日起正式實施。

6. 特斯拉中國官網顯示，2026年1月6日至1月31日期間下單對應版本的Model 3和Model Y車型，並按訂單中條款和條件提車，可申請限時5年免息或7年超低息金融特惠方案。其中，1至5年免息方案適用的金融機構包括招商銀行、平安銀行、微眾銀行、建設銀行、交通銀行和中國銀行。

7. Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年12月共33個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金19.5億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入34.6%。當月中國手遊發行商收入TOP30榜單中，騰訊、世紀華通旗下點點互動、檸檬微趣、網易、註冊地為香港的神秘手遊商Florere Game，以及米哈游排名不變，穩居第1至第6位。

8. 據《藍鯨科技》報道，從供應鏈處獲悉，字節跳動或將延續在AI硬件上的謹慎投放策略，字節豆包AI第一代眼鏡總規劃數量約10萬台，主要面向豆包資深用戶，並不打算公開對外銷售。字節豆包AI眼鏡第二代已在研發中，目前尚未量產。另外，在核心硬件方案上，字節豆包AI眼鏡採用高通AR1芯片，而非此前市場傳聞的恒玄2800芯片外掛ISP芯片。

