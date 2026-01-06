《鍾之日記》唱好中國股市，券商內險炒上

1月6日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股延續連升走勢，今早高開155點，重上26500點水平，其後指數升幅一度擴大至逾500點，科指跑贏；A股新年以來連漲兩日，中港股市氣氛造好，午後券商、內險等金融股炒上，恒指全日收報26710，仍升363點或1.4%，以今年1月三個交易日計恒指已升過千點。



*滬指漲1.5%，創近10年半收盤新高*



滬綜指延續強勢今日再度收升1.5%，指數報4086.67點創近10年半收盤新高，值得注意的是，在過去的十三個交易日中，滬指有十二個交易日錄得上漲，僅在去年12月30日近平收，下跌0.16點。今日深成指也彈1.4%，創業板指升0.75%。成交放量，滬深兩市全日交易額達2.8萬億元人民幣，為三個半月來最多，較上個交易日增10.2%。



長江證券指出，當前A股正處於經濟數據與財報披露的真空期，市場關注點轉向政策預期與產業趨勢；展望後市，4000點是新起點，本輪「春季躁動」行情或啟動。



花旗報告稱，中國政府2026年繼續將經濟增速目標設在5%左右，至於實際增速料在4.7%；中國經濟的「K型增長模式」可能已經固化、並正在自我強化，導致宏觀和微觀出現明顯背離，需要政策大力推動才能打破這一循環，但這種情形料不會在2026年出現。



盤面上，有色金屬板塊表現活躍，紫金礦業(滬:601899)、洛陽鉬業(滬:603993)等多股創歷史新高。商業航天概念持續爆發，板塊漲超2%，十多隻成分股升停。腦機接口概念延續強勢，大金融板塊集體拉升。而家居用品、通信設備板塊則錄得逆勢下跌。



*A股氣勢如虹，券商股集體拉升*



近日A股市場延續強勢，滬指在過去十三個交易日有十二個交易日錄得上漲，今日並創下近10年半收盤新高。內地券商股全線收高，招商證券(06099)飆12%，中金(03908)揚8.7%，國泰海通(02611)、國聯民生(01456)、中國銀河(06881)、廣發證券(01776)均升超7%。



多間機構近日發布研報唱好中國資本市場，提振市場情緒，助推券商板塊走強。高盛昨日（5日）發布的宏觀報告指出，隨著中國經濟結構持續優化、新動能加速形成，今年中國經濟增長前景具備多重支撐，建議投資者在資產配置中高配中國股票。高盛股票策略團隊此前預計，2026年和2027年中國股市將每年上漲15%至20%，分別由14%和12%的盈利增長以及約10%的估值向上重估所支撐。



國金證券研報也建議，繼續重點關注春季躁動行情下低估值券商的補漲機會，強烈推薦估值及業績錯配程度較大的優質券商，重點關注國泰海通；同時，建議關注AH溢價率較高、有收併購主題的券商。



開源證券研報分析稱，監管政策進入積極周期，券商投行、公募基金和海外業務有望接棒傳統業務，支持證券行業2026年盈利景氣度，當下券商板塊估值和機構持倉仍在低位，過往一年整體滯漲，看好券商板塊開年布局機會，短期看業績預告和政策端有望帶來催化。此外，中原證券表示，作為「十五五」的開局之年，2026年資本市場整體運行有望保持相對強勢，證券行業將持續處於本輪上升周期中，券商板塊平均估值持續走低的空間相對有限。



*國航折讓近7%減持國泰套現13億，國泰逆市跌*



中國國航(00753)出售所持部分國泰航空(00293)股份，公布同意以每股12.22元的價格配售1.08億股國泰股份，佔國泰股本約1.61%，配售價較國泰昨日收市價13.09元折讓約6.65%，套現13.2億元。



國航稱，經公司財務部門測算，本次股份出售預計實現稅前利潤約1.82億元人民幣。緊接本次股份出售完成後，國航通過其全資附屬公司將持有18.22億股國泰股份，佔國泰股本約27.11%。國航指，公司對國泰航空的持股將繼續維持在合理水平，並持續看好國泰航空的發展前景，對國泰航空的支持不變。國泰行政總裁林紹波出席國泰80周年慶祝活動時亦強調，即使國航減持，國航仍是國泰航空的長期戰略性股東。



國泰公布，於出售事項及去年11月公布的場外回購卡塔爾航空持股完成後，太古公司(00019)的持股比例將由約43.09%增加至約47.65%，及國航的持股比例將由約27.11%(即出售事項完成後的持股比例)增加至約29.98%，剛好低過三成，免觸發強制全面要約門檻。



國泰股價今天逆市收跌2.6%，低見12.75元；國航則升近2%，收報7.29元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。