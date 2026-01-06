  • 會員
06/01/2026 09:00

《Ａ股動向》中上協：2025年A股總市值達123萬億元，科技行業市值增幅較大

▷ 2025年A股總市值123萬億元，同比增22.5%
▷ 科技行業市值增33.3%及32.1%，佔比提升
▷ 民營上市公司市值佔比升至37.5%，國有近50%

　　中國上市公司協會1月5日發布的《2025年A股上市公司市值表現報告》顯示，截至2025年12月31日，A股上市公司總市值達123萬億元人民幣，較年初實現顯著增長。在政策引導與市場機制共同作用下，市值管理制度持續完善，上市公司質量與市場價值呈現良性互動。

　　報告顯示，2025年，上證指數全年上漲18.4%，A股新增上市公司116家，2025年1月1日前上市的存量公司5353家，2025年存量上市公司總市值同比增長22.5%，平均市淨率從年初的3.3提升至4.4。市場估值穩步抬升，A股上市公司的平均市淨率從年初3.3增長至4.4。此外，公募基金中A股配置比重增長2.4個百分點。

　　從行業層面看，2025年科技驅動型行業市值增幅較大，以製造業、科學研究和技術服務業為代表的高新技術企業市值變化最突出，總市值較年初分別增長33.3%和32.1%，佔A股市值的比重分別增加4.2個百分點和0.1個百分點。對此，中上協有關負責人稱，一方面，科技型企業整體業績為估值提供了支撐，2025年近半數製造業及科學研究和技術服務行業的上市公司的淨資產收益率(ROE)大於5%；另一方面，市場資金更加關注科技型企業，資金流入為市值提升提供堅實基礎。

　　與此同時，民營上市公司表現活躍，整體市值增長37.0%，佔A股市值的比重從年初的33.6%增長至37.5%。國有上市公司佔A股市值的比重接近50%。

　　報告還指出，2025年，中國市值管理制度從理念倡導走向制度化、體系化、實踐化，資本市場呈現以下特點和趨勢：市值表現反映國家戰略導向，政策指引更加體系化和精準化，上市公司主動作為意識增強，機構投資緊扣高質量發展主線。
《經濟通通訊社6日專訊》

照顧者 情緒健康

