《中國要聞》魔方公寓多地門店運營爭議，回應稱部分門店正進行優化

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《澎湃新聞》報道，長租公寓行業頭部品牌魔方生活服務集團（簡稱「魔方生活」）陷入多城門店運營爭議，南京、杭州、武漢、廣州、上海等地門店接連曝出拖欠房東租金、強制租客退租等問題，社交平台成為租客維權集中地。魔方生活昨日回應稱，根據公司的整體房源結構戰略性優化策略，魔方對部分門店正在進行優化，少量門店將進行關閉或運營主體調整。目前魔方的經營正常有序，同時仍在積極拓展新項目。



*多門店陷租金風波，遭業主停水停電*



據《錢江晚報》報道，魔方生活位於錢江世紀城國金中心門店，因租金糾紛陷入風波。2025年11月15日，該門店房東杭州港基實業投資有限公司發布致全體租戶公告，稱魔方公寓長期拖欠租金，已發函解除租賃合同並要求限期騰退，同時提醒租客停止繳納租金。



另外，此前有多位租客在社交平台爆料，南京江寧區竹山路的魔方公寓門店逾期支付租金，業主方於2025年12月31日張貼公告，宣布當日18時起停水停電。上海碧雲國際店也於2025年末突然通知租客限期搬離，搬家期間公寓電梯遭業主方關停；此外，魔方生活杭州南站店、婺江路店也出現閉店的情況。



魔方生活回應稱，部分門店為公司戰略優化的正常關店，在確保住戶權益的情況下，門店按正常程序進行有序退租。魔方生活並指，將與調整門店的業主方協商退出方案，堅決反對業主方通過停水停電等要挾行為以影響租戶的利益。



魔方生活曾於2022年啟動資本上市動作，2023年8月其境外上市備案已獲證監會確認，但此後上市步伐暫停。據內部人士近期透露，相關事宜仍在推進中。

《經濟通通訊社6日專訊》