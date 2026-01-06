  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 08:27

《大灣區》李強廣東調研：強化企業創新主體地位，瞄準核心技術加強研發合作

　　國務院總理李強1月3-5日在廣東省調研。他指出，科技創新是贏得未來的關鍵所在。要強化企業創新主體地位，完善政策、資金、人才等支持，依托粵港澳大灣區優勢集聚創新資源，瞄準新興領域和關鍵核心技術，加強研發合作，取得更多突破性成果。

*推動機器人、無人機等在擴大應用中加快迭代升級*

　　李強在深圳市聽取深港科技創新合作區規劃發展等情況匯報，了解園區企業運用人工智能賦能新材料、生物醫藥等領域研發進展，察看比亞迪公司新能源汽車展示。李強其後來到深圳蛇口郵輪母港直升機場和機器人谷，了解低空經濟發展情況。他稱，科技的生命在於應用，要進一步完善產業生態，培育拓展應用場景，探索有效的經營模式，推動機器人、無人機等新技術新產品在擴大應用中加快迭代升級。

　　李強還指出，經濟發展和居民生活品質提高帶來許多新的消費需求，要深入研究這些新變化，加快研發生產更多優質產品，推動形成需求牽引供給供給創造需求的良性循環。

　　在佛山市，李強考察了廣東美的廚房電器製造有限公司。在佛山國際陸港，李強詳細了解跨境電商和保稅物流發展運營情況。他強調，要積極擴大進口，推動進出口平衡發展。
《經濟通通訊社6日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

不殺馬杜羅，特朗普想做何種交易？

05/01/2026 16:33

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區