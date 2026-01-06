《大灣區》李強廣東調研：強化企業創新主體地位，瞄準核心技術加強研發合作

國務院總理李強1月3-5日在廣東省調研。他指出，科技創新是贏得未來的關鍵所在。要強化企業創新主體地位，完善政策、資金、人才等支持，依托粵港澳大灣區優勢集聚創新資源，瞄準新興領域和關鍵核心技術，加強研發合作，取得更多突破性成果。



*推動機器人、無人機等在擴大應用中加快迭代升級*



李強在深圳市聽取深港科技創新合作區規劃發展等情況匯報，了解園區企業運用人工智能賦能新材料、生物醫藥等領域研發進展，察看比亞迪公司新能源汽車展示。李強其後來到深圳蛇口郵輪母港直升機場和機器人谷，了解低空經濟發展情況。他稱，科技的生命在於應用，要進一步完善產業生態，培育拓展應用場景，探索有效的經營模式，推動機器人、無人機等新技術新產品在擴大應用中加快迭代升級。



李強還指出，經濟發展和居民生活品質提高帶來許多新的消費需求，要深入研究這些新變化，加快研發生產更多優質產品，推動形成需求牽引供給供給創造需求的良性循環。



在佛山市，李強考察了廣東美的廚房電器製造有限公司。在佛山國際陸港，李強詳細了解跨境電商和保稅物流發展運營情況。他強調，要積極擴大進口，推動進出口平衡發展。

《經濟通通訊社6日專訊》