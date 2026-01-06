《中國房產》上海今年土地首拍底價成交45.7億，越秀地產奪浦東地

今日，上海2025年第十批擬出讓住宅用地正式開拍。據悉，此批次僅推出2宗涉宅地，分別位於浦東新區和閔行區，宗地總用地面積8.92公頃，總建築面積約12.7萬平方米，起始總價為45.7億元（人民幣．下同）。



*越秀地產25.61億底價奪浦東住宅地*



其中，浦東新區Y00-0402單元E04B-10地塊東至萊陽路，南至芳菲路，西至E04B-09地塊，北至芳湄路，為普通商品房用地，出讓面積2.69公頃，容積率2.5。起拍價25.61億元，繳納保證金5.12億元，最終以底價25.61億被越秀地產(00123)拿下，溢價率0%，成交樓板價3.80萬元/平方米。



*紫竹置業底價競得閔行區地塊*



閔行區地塊實施組合出讓，地塊總出讓面積6.23公頃，分為三個子地塊及部分地下空間。其中：14-07地塊，為普通商品房用地，出讓面積31662.21平方米，容積率1.01；14-09地塊，為普通商品房用地，出讓面積22595.84平方米，容積率1.01；06-18地塊為商業用地，出讓面積5267.5平方米，容積率1.0；06-19地塊部分地下空間2792.5平方米。起始總價20.09億元，最終以底價被紫竹置業集團成功競得，樓面價3.34萬元/平方米。

《經濟通通訊社6日專訊》