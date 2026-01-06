  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 14:58

【ＡＩ】宇樹科技機器人G1、R1被選為RoboCup官方推薦平台

　　宇樹科技宣布，宇樹機器人Unitree G1、R1被選為RoboCup官方推薦平台。參賽團隊將基於UnitreeG1、R1平台，進行人形機器人設計、編程和調試。

　　RoboCup足球賽是RoboCup機器人世界杯體系下的核心賽事板塊，最終願景是在2050年實現一支全自主機器人足球隊戰勝人類世界杯冠軍。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

上一篇新聞︰06/01/2026 15:09  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒４％，深證Ｂ收升０﹒７％

下一篇新聞︰06/01/2026 14:52  去年亞太債券發行總額５萬億美元創新高，中國佔４﹒１萬億美元

其他
More

06/01/2026 14:52  《經濟時評》花旗：今年中國經濟實際增速４﹒７％，出口料放緩…

06/01/2026 14:38  《駐京專電》趙樂際分別會見韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區