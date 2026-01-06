【ＡＩ】宇樹科技機器人G1、R1被選為RoboCup官方推薦平台

宇樹科技宣布，宇樹機器人Unitree G1、R1被選為RoboCup官方推薦平台。參賽團隊將基於UnitreeG1、R1平台，進行人形機器人設計、編程和調試。



RoboCup足球賽是RoboCup機器人世界杯體系下的核心賽事板塊，最終願景是在2050年實現一支全自主機器人足球隊戰勝人類世界杯冠軍。

《經濟通通訊社6日專訊》