《神州能源》內地汽、柴油價格不作調整

據國家發改委消息，自2025年12月22日國內成品油價格調整以來，國際市場油價小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，2026年1月6日的前10個工作日平均價格與2025年12月22日前10個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足50元人民幣。根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。

《經濟通通訊社6日專訊》