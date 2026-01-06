《神州能源》內地汽、柴油價格不作調整

據國家發改委消息，自2025年12月22日國內成品油價格調整以來，國際市場油價小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，2026年1月6日的前10個工作日平均價格與2025年12月22日前10個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足50元人民幣。根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
06/01/2026 15:25
據國家發改委消息，自2025年12月22日國內成品油價格調整以來，國際市場油價小幅波動，按現行國內成品油價格機制測算，2026年1月6日的前10個工作日平均價格與2025年12月22日前10個工作日平均價格相比，調價金額每噸不足50元人民幣。根據《石油價格管理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。
《經濟通通訊社6日專訊》
【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N