06/01/2026 17:52

《打擊貪腐》甘肅省原副省長趙金雲受賄逾5409萬及內幕交易，判囚15年

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 趙金雲受賄5409萬及內幕交易判囚15年
▷ 趙金雲曾任甘肅副省長等職，其夫包東紅另案處理
▷ 天津市第二中院判追繳犯罪所得並處罰金350萬元

　　天津市第二中級人民法院一審今日公開宣判甘肅省政府原副省長趙金雲受賄、內幕交易一案，對被告人趙金雲以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金三百萬元(人民幣．下同)，以內幕交易罪判處有期徒刑五年，並處罰金五十萬元，決定執行有期徒刑十五年，並處罰金三百五十萬元；對趙金雲犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

　　經審理查明：2005年上半年至2024年10月，被告人趙金雲單獨或夥同其丈夫包東紅(另案處理)，利用趙金雲擔任甘肅省國土資源廳耕地保護處副處長、甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司副總經理、甘肅機場運營管理有限公司董事長、甘肅省政府副省長，以及利用包東紅擔任甘肅省敦煌市委副書記、市長、市委書記，甘肅省發展和改革委員會黨組成員、副主任，國家稅務總局甘肅省稅務局黨委書記、副局長、局長，國家稅務總局陝西省稅務局黨委書記、局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在承攬工程項目、申辦探礦權、解決涉稅問題、調整職務等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人給予的財物共計價值5409萬餘元。

　　2018年6月至2022年3月，被告人趙金雲利用在工作中獲悉的內幕信息，使用其控制的親友證券帳戶多次買入相關股票，成交額共計702萬餘元。趙金雲將上述股票賣出後，非法獲利30萬餘元。

　　公開簡歷顯示，趙金雲出生於1965年10月，甘肅民勤人，西北師範大學經濟地理專業畢業，研究生學歷，理學碩士，高級經濟師。2022年12月，趙金雲當選甘肅省政府副省長。2024年10月25日，中央紀委國家監委官宣趙金雲在任上被查。趙金雲落馬後一周，甘肅省紀委監委宣布國家稅務總局陝西省稅務局原黨委書記、局長包東紅被查。包東紅即趙金雲丈夫。
