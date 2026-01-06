  • 會員
說說心理話
AH股新聞

06/01/2026 18:10

《中韓關係》李強會見韓國總統李在明：積極推進人工智能、新能源等領域合作

免責聲明

▷ 李強1月5日於北京會見韓國總統李在明
▷ 雙方同意推進人工智能、新能源領域合作
▷ 中韓將加強企業投資互惠及多邊協作

　　韓國總統李在明1月4日起一連四天對中國進行國事訪問，昨日（5日）已與國家主席習近平會晤。今日上午，國務院總理李強在北京釣魚台國賓館會見李在明。

　　李強表示，當前，在兩國元首戰略引領下，中韓關係呈現新氣象。中方始終將對韓關係置於周邊外交的重要位置，願同韓方一道堅持睦鄰友好，加強戰略溝通，鞏固政治互信，求同存異、聚同化異，推動兩國關係沿著正確軌道不斷向前發展，更好惠及兩國人民。

　　李強指出，中韓互為重要經貿夥伴，建交30多年來充分發揮經濟互補優勢，取得豐碩合作成果，有力促進了共同發展。兩國的經濟聯繫緊密，交通運輸高效，產供鏈深度互嵌，應當摒棄零和思維，堅持良性競合，通過加強合作為彼此發展提供更多確定性。

　　李強稱，中方願同韓方加強市場開放聯通，積極推進高端製造、人工智能、新能源等新興領域合作，深化產業融合對接，攜手培育新的發展動能。中方歡迎韓國企業擴大對華投資，希望韓方為中國企業赴韓投資提供便利。中韓應當一道堅持多邊主義、自由貿易，維護國際公平正義，為促進地區乃至世界的和平、穩定與發展貢獻力量。

　　李在明表示，韓中是近鄰和友鄰，韓方高度重視對華關係，願尊重彼此核心利益，密切雙邊對話交往，深化經貿等各領域互惠合作，與時俱進、合作共贏，為兩國人民帶來更多福祉。韓方積極鼓勵韓國企業擴大對華合作，歡迎中國企業赴韓投資興業。韓方願同中方加強多邊溝通協調，共同維護自由貿易，促進地區和國際和平穩定。
《經濟通通訊社6日專訊》

