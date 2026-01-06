  • 會員
說說心理話
AH股新聞

06/01/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開0.06%，習近平稱中韓應多走動勤溝通

　　官媒《新華社》報道，中國國家主席習近平昨日(5日)在北京對來華訪問的韓國總統李在明表示，中韓應該多走動、常來往、勤溝通，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。

　　滬深股市今早個別走，滬綜指輕微高開0.06%，報4026.02點，深成指高開0.01%，創業板指低開0.45%；盤初旅遊及有色金屬股造好，軍工股回吐。

　　習近平還表示，中韓要加強發展戰略對接和政策協調，做大共同利益蛋糕，在人工智能、綠色產業、銀髮經濟等新興領域打造更多合作成果雙方要增進人員往來，開展青少年、媒體、體育、智庫及地方等方面交往。

　　另外，中方再次呼籲釋放馬杜羅夫婦。據《央視新聞》，中國常駐聯合國代表團臨時代辦孫磊5日在安理會就委內瑞拉局勢舉行的緊急公開會上表示，對美國的單邊、非法霸凌行徑深表震驚，予以強烈譴責。中國敦促美國遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國主權安全，停止顛覆委內瑞拉政權，回歸通過對話談判政治解決問題的軌道。

　　人民銀行今日進行162億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有3125億元逆回購到期，即今日淨回籠2963億元。
《經濟通通訊社6日專訊》

