《Ａ股行情》滬綜指半日收漲1.14%見4069點，刷新逾十年高

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 兩市半日成交17813億元，較上日增1455億元
▷ 券商股華林證券漲停，有色股紫金礦業漲超5.6%
A股延續開年漲勢，滬綜指刷新2015年來新高，半日收升1.14%，報4069.38點，深成指升0.81%，創業板則跌0.04%；兩市半日成交17813億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加1455億元或9%。
券商股集體走高，華林證券(深:002945)漲停；保險板塊亦收升3.9%。高盛昨發布題為《中國2026年展望：探索新動能》的宏觀報告指出，稱隨著中國經濟結構持續優化、新動能加速形成，今年中國經濟增長前景具備多重支撐，建議投資者在資產配置中高配中國股票。高盛股票策略團隊此前預計，2026年和2027年中國股市將每年上漲15%至20%。
另外，有色板塊拉升，紫金礦業(滬:601899)漲超5.6%，股價創歷史新高，A股總市值一度突破1萬億元人民幣。地緣政治風險推動金銀銅等避險需求，當地時間5日，倫敦基本金屬全線上漲，LME期錫漲5.32%報42560.0美元/噸，LME期銅漲4.96%報13087.5美元/噸，LME期鋅漲2.59%報3208.0美元/噸，LME期鋁漲2.47%報3090.0美元/噸。
下跌方面，銀行股逆市微跌，中國銀行(滬:601988)上午收跌1.06%，報5.61元；據《彭博》援引消息人士表示，在美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅後，中國國家金融監督管理總局要求政策性銀行及其他主要銀行上報他們對委內瑞拉的貸款敞口。金監總局還敦促銀行加強對委風險監測，以評估中國銀行業面臨的潛在風險。
《經濟通通訊社6日專訊》
