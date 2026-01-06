  • 會員
AH股新聞

06/01/2026 15:09

《Ａ股行情》滬指續強勢收升1.5%刷十年高，成交再增一成達2.8萬億

　　滬綜指延續強勢今日再度收升1.5%，指數報4086.67點創近10年半收盤新高，值得注意的是，在過去的十三個交易日中，滬指有十二個交易日錄得上漲，僅在去年12月30日近平收，下跌0.16點。今日深成指也彈1.4%，創業板指升0.75%。成交放量，滬深兩市全日交易額達2.8萬億元（人民幣．下同），為三個半月來最多，較上個交易日增加2603億元或10.2%。

　　長江證券指出，當前A股正處於經濟數據與財報披露的真空期，市場關注點轉向政策預期與產業趨勢；展望後市，4000點是新起點，本輪「春季躁動」行情或啟動。

　　花旗報告稱，中國政府2026年繼續將經濟增速目標設在5%左右，至於實際增速料在4.7%；中國經濟的「K型增長模式」可能已經固化、並正在自我強化，導致宏觀和微觀出現明顯背離，需要政策大力推動才能打破這一循環，但這種情形料不會在2026年出現。

　　盤面上，有色金屬板塊表現活躍，紫金礦業(滬:601899)、洛陽鉬業(滬:603993)等多股創歷史新高。商業航天概念持續爆發，板塊漲超2%，十多隻成分股升停。腦機接口概念延續強勢，大金融板塊集體拉升，華林證券(深:002945)、華安證券(滬:600909)漲停。而家居用品、通信設備板塊則錄得逆勢下跌。
　　　

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004790.69+1.55　
上證指數4083.67+1.5011757.70
深證成指14022.55+1.4016308.10
創業板指3319.29+0.75　
科創501429.30+1.84　
B股指數256.99+0.371.99
深證B指1285.17+0.730.87

《經濟通通訊社6日專訊》

