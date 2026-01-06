《Ａ股行情》滬指續強勢收升1.5%刷十年高，成交再增一成達2.8萬億

滬綜指延續強勢今日再度收升1.5%，指數報4086.67點創近10年半收盤新高，值得注意的是，在過去的十三個交易日中，滬指有十二個交易日錄得上漲，僅在去年12月30日近平收，下跌0.16點。今日深成指也彈1.4%，創業板指升0.75%。成交放量，滬深兩市全日交易額達2.8萬億元（人民幣．下同），為三個半月來最多，較上個交易日增加2603億元或10.2%。
長江證券指出，當前A股正處於經濟數據與財報披露的真空期，市場關注點轉向政策預期與產業趨勢；展望後市，4000點是新起點，本輪「春季躁動」行情或啟動。
花旗報告稱，中國政府2026年繼續將經濟增速目標設在5%左右，至於實際增速料在4.7%；中國經濟的「K型增長模式」可能已經固化、並正在自我強化，導致宏觀和微觀出現明顯背離，需要政策大力推動才能打破這一循環，但這種情形料不會在2026年出現。
盤面上，有色金屬板塊表現活躍，紫金礦業(滬:601899)、洛陽鉬業(滬:603993)等多股創歷史新高。商業航天概念持續爆發，板塊漲超2%，十多隻成分股升停。腦機接口概念延續強勢，大金融板塊集體拉升，華林證券(深:002945)、華安證券(滬:600909)漲停。而家居用品、通信設備板塊則錄得逆勢下跌。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4790.69
|+1.55
|上證指數
|4083.67
|+1.50
|11757.70
|深證成指
|14022.55
|+1.40
|16308.10
|創業板指
|3319.29
|+0.75
|科創50
|1429.30
|+1.84
|B股指數
|256.99
|+0.37
|1.99
|深證B指
|1285.17
|+0.73
|0.87
《經濟通通訊社6日專訊》
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情