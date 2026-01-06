《中國要聞》專家倡發特別國債補貼21-26歲就業青年社保費用，助促進消費和投資

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

對於青年就業承壓、民企增長疲軟、內需亟待提振等問題，據《財新》報道，在近日舉行的勞動經濟學會就業促進專業委員會年會上，有專家課題組聯合提出，可由中央財政發行特別國債，為所有21-26歲就業人員提供全額社保補貼，以助擴大並穩定青年就業，同時刺激居民消費和民營企業投資增長。據其測算，通過每年發行1.45萬億元（人民幣．下同）青年社保補貼專項長期國債，可為約6700萬就業青年發放平均每人每年21600元補貼，分別減輕個人和企業繳費負擔合計4500億元、1萬億元。



*政府債務率僅上升0.05個百分點*



上述全額社保補貼即是為就業青年的養老、醫療、失業、工傷和生育保險提供全額補貼。假設補貼在2025-2029年發放，預計平均每年覆蓋6700萬人，五年累計惠及3.4億人次；平均每年補貼支出總額料為1.45萬億元左右，五年累計補貼支出7.2萬億元。若每年發行1.45萬億元青年社保補貼特別國債，相當於同期財政支出總額的4.6%；按照2.0%的年利率計算，特別國債在五年間的累計利息支出為4200億元，相當於同期財政收入的0.3%，將僅導致政府債務率上升0.05個百分點。



該專委會是由西南財經大學、北京交通大學、天津職業技術師範大學於2017年12月聯合發起，隸屬中國勞動經濟學會。專委會秘書長、西南財經大學經濟與管理研究院教授歐陽俊表示，青年社保補貼不是一次性轉移支付，它將刺激國內消費和民間投資，進而拉動經濟增長，培育新的財政收入來源，從而形成「財政支出-經濟增長-財政收入」的正向循環。



*正向循環有助提供新就業機會*



課題組估計，青年社保補貼每年將拉動GDP名義增長3.5%左右，新增財政和社保收入之和與補貼總額大致相當。課題組並認為，社保補貼可減輕青年群體的經濟負擔，提供更加穩定可期的收入，既可降低生育機會成本，更有效提升適齡青年的婚育意願，也可提振消費信心，減少「保守儲蓄」。其測算，未來五年，該政策每年將增加家庭可支配收入3600億元，直接拉動GDP增長0.18個百分點。



另據課題組測算，按每新創造一個就業崗位平均投入25萬元計算，未來五年，如果非國有經濟部門將所節省的社保繳費用於投資，平均每年可創造新的就業崗位約340萬個，可為三分之一的新畢業大學生提供就業機會。

《經濟通通訊社6日專訊》