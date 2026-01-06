  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 09:49

《中國要聞》專家倡發特別國債補貼21-26歲就業青年社保費用，助促進消費和投資

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 專家倡議發行特別國債補貼21-26歲就業青年社保費用
▷ 每年1.45萬億元覆蓋6700萬人，個人企業減負4500億及1萬億
▷ 提案由勞動經濟學會專家提出，政府債務率升0.05百分點

　　對於青年就業承壓、民企增長疲軟、內需亟待提振等問題，據《財新》報道，在近日舉行的勞動經濟學會就業促進專業委員會年會上，有專家課題組聯合提出，可由中央財政發行特別國債，為所有21-26歲就業人員提供全額社保補貼，以助擴大並穩定青年就業，同時刺激居民消費和民營企業投資增長。據其測算，通過每年發行1.45萬億元（人民幣．下同）青年社保補貼專項長期國債，可為約6700萬就業青年發放平均每人每年21600元補貼，分別減輕個人和企業繳費負擔合計4500億元、1萬億元。

*政府債務率僅上升0.05個百分點*

　　上述全額社保補貼即是為就業青年的養老、醫療、失業、工傷和生育保險提供全額補貼。假設補貼在2025-2029年發放，預計平均每年覆蓋6700萬人，五年累計惠及3.4億人次；平均每年補貼支出總額料為1.45萬億元左右，五年累計補貼支出7.2萬億元。若每年發行1.45萬億元青年社保補貼特別國債，相當於同期財政支出總額的4.6%；按照2.0%的年利率計算，特別國債在五年間的累計利息支出為4200億元，相當於同期財政收入的0.3%，將僅導致政府債務率上升0.05個百分點。

　　該專委會是由西南財經大學、北京交通大學、天津職業技術師範大學於2017年12月聯合發起，隸屬中國勞動經濟學會。專委會秘書長、西南財經大學經濟與管理研究院教授歐陽俊表示，青年社保補貼不是一次性轉移支付，它將刺激國內消費和民間投資，進而拉動經濟增長，培育新的財政收入來源，從而形成「財政支出-經濟增長-財政收入」的正向循環。

*正向循環有助提供新就業機會*

　　課題組估計，青年社保補貼每年將拉動GDP名義增長3.5%左右，新增財政和社保收入之和與補貼總額大致相當。課題組並認為，社保補貼可減輕青年群體的經濟負擔，提供更加穩定可期的收入，既可降低生育機會成本，更有效提升適齡青年的婚育意願，也可提振消費信心，減少「保守儲蓄」。其測算，未來五年，該政策每年將增加家庭可支配收入3600億元，直接拉動GDP增長0.18個百分點。

　　另據課題組測算，按每新創造一個就業崗位平均投入25萬元計算，未來五年，如果非國有經濟部門將所節省的社保繳費用於投資，平均每年可創造新的就業崗位約340萬個，可為三分之一的新畢業大學生提供就業機會。
《經濟通通訊社6日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區