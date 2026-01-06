《大灣區》廣東：推動保險公司設私募證券投資基金，開展長期投資試點

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

廣東金融監管局發布《關於支持我省保險業高質量發展 助力廣東在中國式現代化建設中走在前列的指導意見》，其中提出，推動保險公司在粵設立私募證券投資基金，開展保險資金長期投資改革試點。揮保險資金周期長、穩定性高優勢，加大對廣東集成電路、人工智能、低空經濟、生物醫藥等領域投資力度，推動技術創新和產業結構優化。支持保險公司在粵設立再保險公司或再保險運營中心，加快提升廣東再保險服務能力。



《指導意見》又提出，支持保險資金通過股權投資計劃、私募股權基金、未上市股權投資等多種形式，為廣東科技和產業創新提供長周期權益性資金，支持科創企業、新質生產力和戰略性新興產業發展。推動出口信用保險支持廣東省跨境電商、海外倉等外貿新業態。與銀行探索創新保單融資模式，對中小微外貿企業收匯保障及融資進行增信，進一步擴大出口信用保險覆蓋面。



*探索開發智能駕駛責任保險產品*



此外，《指導意見》提出，平穩有序開展城市定制型商業醫療保險，鼓勵發展長期醫療保險，加快發展護理保險和失能收入損失保險。在風險可控、商業可持續的前提下，穩步探索將醫療新技術、新藥品、新器械納入保險保障範圍。優化新能源汽車保險服務，探索開發智能駕駛責任保險產品，支持廣東新能源汽車產業發展。加大保險服務低空經濟力度，圍繞低空飛行基礎設施和智能網聯系統建設、低空飛行器重點製造產業、低空飛行運用場景等重點，開發全產業鏈、全鏈條、全場景保險產品和服務。



*積極推進「災害救助+金融保險」試點*



《指導意見》並提出，推動災害保險保障體系建設，健全完善巨災保險、災害民生保險、政策性農房保險等制度，加大財政支持力度，積極推進「災害救助+金融保險」試點工作。探索在省級層面建立巨災保險共保體，鼓勵健全多方參與、風險分散的巨災保險保障體系，強化數據回溯，優化產品體系，探索巨災保險可持續發展路徑。

