  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

06/01/2026 11:55

《大灣區》廣東：推動保險公司設私募證券投資基金，開展長期投資試點

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 廣東推動保險公司設私募證券投資基金，開展長期投資試點
▷ 支持保險公司在粵設立再保險公司或運營中心
▷ 探索開發智能駕駛責任保險產品
▷ 推進「災害救助+金融保險」試點

　　廣東金融監管局發布《關於支持我省保險業高質量發展　助力廣東在中國式現代化建設中走在前列的指導意見》，其中提出，推動保險公司在粵設立私募證券投資基金，開展保險資金長期投資改革試點。揮保險資金周期長、穩定性高優勢，加大對廣東集成電路、人工智能、低空經濟、生物醫藥等領域投資力度，推動技術創新和產業結構優化。支持保險公司在粵設立再保險公司或再保險運營中心，加快提升廣東再保險服務能力。

　　《指導意見》又提出，支持保險資金通過股權投資計劃、私募股權基金、未上市股權投資等多種形式，為廣東科技和產業創新提供長周期權益性資金，支持科創企業、新質生產力和戰略性新興產業發展。推動出口信用保險支持廣東省跨境電商、海外倉等外貿新業態。與銀行探索創新保單融資模式，對中小微外貿企業收匯保障及融資進行增信，進一步擴大出口信用保險覆蓋面。

*探索開發智能駕駛責任保險產品*

　　此外，《指導意見》提出，平穩有序開展城市定制型商業醫療保險，鼓勵發展長期醫療保險，加快發展護理保險和失能收入損失保險。在風險可控、商業可持續的前提下，穩步探索將醫療新技術、新藥品、新器械納入保險保障範圍。優化新能源汽車保險服務，探索開發智能駕駛責任保險產品，支持廣東新能源汽車產業發展。加大保險服務低空經濟力度，圍繞低空飛行基礎設施和智能網聯系統建設、低空飛行器重點製造產業、低空飛行運用場景等重點，開發全產業鏈、全鏈條、全場景保險產品和服務。

*積極推進「災害救助+金融保險」試點*

　　《指導意見》並提出，推動災害保險保障體系建設，健全完善巨災保險、災害民生保險、政策性農房保險等制度，加大財政支持力度，積極推進「災害救助+金融保險」試點工作。探索在省級層面建立巨災保險共保體，鼓勵健全多方參與、風險分散的巨災保險保障體系，強化數據回溯，優化產品體系，探索巨災保險可持續發展路徑。
《經濟通通訊社6日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰06/01/2026 13:15  《Ａ股異動》金風科技Ａ一度漲停，現報２３﹒９７元人幣

其他
More

06/01/2026 13:37  蔚來李斌：對第四季盈利有信心，內存漲價未傳導到終端售價「買…

06/01/2026 13:37  《Ａ股行情》滬綜指午後揚１﹒１５％，創業板指跌轉升％

06/01/2026 13:27  《Ａ股異動》鈞達股份Ａ漲停，現報５７﹒９７元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區