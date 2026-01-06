  • 會員
AH股新聞

06/01/2026 13:59

《中國要聞》廣電總局：推動微短劇精品化發展，實施中國視聽出海計劃

　　2026年全國廣播電視工作會議1月5日至6日在京召開。中央宣傳部副部長，國家廣播電視總局局長曹淑敏出席會議並講話。會議對2026年廣播電視和網絡視聽重點工作作出十點部署，其中包括：實施「劇美中國」精品創作計劃、紀錄片創新行動計劃、動畫片創新行動計劃；推動微短劇精品化發展，加強網絡綜藝節目全鏈條全周期管理，推進網絡直播節目精準化科學化管理，促進網絡視聽新業態發展，強化網絡視聽生態治理。

　　此外，還包括：深化人工智能創新融合應用，構建高質量視聽數據集，創新典型應用場景，推動健康規範發展；實施中國視聽出海計劃，講好中國故事、傳播好中國聲音；深化超高清發展，實施廣電視聽服務和體驗「雙提升」工程；加快普及一個遙控器「一鍵看電視」，全面提升電視操作體驗；全面清理虛假宣傳醫藥廣告。

　　另還包括：推動內容一體化生產，實施內容煥新計劃；構建一體化傳播體系，推動全媒體傳播；推動技術一體化支撐，加快廣電媒體數智化轉型。強化理論武裝，壯大主流輿論，推出系列化的理論宣傳精品，提升理論宣傳實效；精心組織「十五五」開局、中國共產黨成立105周年、長征勝利90周年等主題宣傳。
《經濟通通訊社6日專訊》

