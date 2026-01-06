  • 會員
06/01/2026 13:35

【ＦＯＣＵＳ】「硅基」勞動力崛起，英偉達驅動物理AI

　　【FOCUS】當孩童的樂高積木也smart上身，懂得伴著「帝國進行曲」揮舞光劍，被寄予人類勞力解放、家庭照護厚望的機器人，又怎能不有所突破。正在拉斯維加斯舉行的2026年CES（國際消費電子展），中美韓科技巨企紛紛秀出新品；發布下一代Vera Rubin平台的英偉達，同時推出實體AI模型，志在機器人的ChatGPT時刻。

*宇樹H2驚艷，拓展場景邊界*

　　從扭秧歌、到翻跟斗、再到凌空飛腿，如果說中國機器人龍頭公司宇樹的G1、R1機器人，某種程度上好似站立的機器狗，那麼其最新發布的H2機器人，則真正實現了達文西筆下「維特魯威人」般完美比例，堪稱真正的「人形」機器人。

　　即將驚艷CES的H2，擁有31塊關節、10根手指，控制每一個精細動作，依賴的是英偉達去年8月推出的機器人「超級大腦」Jetson AGX Thor，算力高達2070 TOPS。此靈活度突破，可謂不斷拓展具身AI的運用場景邊界－－從已實現或部分實現的第一階段工業運用、第二階段公共服務（如零售、餐廳），直至終極的進入家庭承擔家務、輔助照護。

*波斯頓動力、LG機器人首發*

　　同樣雄心勃勃的還有剛剛獲現代汽車（Hyundai）收購的美國波斯頓動力，其借CES發布人形機器人Atlas，雖然現場轉頭、揮手無甚新意，但公司強調此為全球首款企業級人形機器人，能快速學習新任務及持續工作。

　　LG亦於CES發布人形機器人CLOiD，標榜打造「零家務家庭」。跟H2一樣擁有10根手指，能拾玩具、遞水杯、曡衣服、烤麵包，不過僅僅將一條毛巾放入洗衣機滾筒，就需耗時約30秒，且似乎未實現量產。

　　除了龍頭宇樹，其他參展CES的中國機器人企業還包括，由華為前「天才少年」成員彭志輝創立的AgiBot（智元）、擁有天工系列機器人的X-Humanoid、杭州「六小龍」之一的Deep Robotics（雲深處科技）等。

*開發模型志在ChatGPT時刻*

　　機器人在CES大放異彩吸睛，面對此2050年可能創造7.5萬億美元營收（大摩預測）的產業，去年6月就將此稱為「AI後最大機會」的老黃（Jensen Huang），又怎會不分杯羹？

　　在最新CES展會上，他不單宣布下一代晶片Vera Rubin已全面投產，且將六大軟硬體協同為全新Rubin平台，將推理代幣成本降低10倍。此外，早已「不再僅是晶片公司」的英偉達，還發布全新具身AI模型，通過Cosmos和GR00T兩大模型訓練機器人「大腦」、「小腦」對現實物理世界的觀察、推理、操控。
　
　　加上英偉達推出Alpamayo汽車平台，其競爭對手高通亦發布機器人AI晶片架構，AI浪潮從雲端模型、智能體逐漸轉移至物理現實。值得一提的是，宇樹H2目前的「超級大腦」採用的是Blackwell晶片，倘若未來改用推理性能高達5倍的Rubin，荷里活電影「智能叛變（I, Robot）」的場景會否成真？

