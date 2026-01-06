《央行動態》人行：建立特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國人民銀行網站發文指，2026年中國人民銀行工作會議1月5日-6日召開，總結2025年工作，分析當前形勢，研究人民銀行「十五五」改革發展規劃，部署2026年工作。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議並講話。會議強調，2026年，人行重點抓好七方面工作，包括繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策、提升金融服務實體經濟高質量發展質效、穩妥化解重點領域金融風險等。



會議要求，繼續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，穩妥有序推進融資平台退出。推進重點地區和重點機構風險處置，強化中小金融機構風險識別和早期糾正。充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，完善宏觀審慎和金融穩定管理工具箱。



完善金融市場監測指標體系，探索開展金融市場宏觀審慎管理。建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排，發揮好兩項支持資本市場的貨幣政策工具作用。強化金融市場監管執法，持續打擊金融市場違法違規活動。



*擴大快速支付系統互聯範圍，推進二維碼互聯互通合作*



持續深化金融改革和對外開放。加強對銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場及有關衍生品的監督管理。強化金融基礎設施統籌監管。深化金融市場高水平開放，繼續優化「債券通」、「互換通」機制安排。



支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位，維護香港金融市場的穩定和繁榮發展。發揮好央行間貨幣互換作用，便利貿易投資項下人民幣使用，推動金融機構改進跨境金融服務。完善人民幣跨境使用基礎設施。歡迎更多符合條件的境外主體發行熊貓債。擴大快速支付系統互聯範圍，推進二維碼互聯互通合作。



*強化虛擬貨幣監管，穩步發展數字人民幣*



鞏固現金使用環境建設工作成效。持續提升經理國庫管理質效。穩妥實施好一次性個人信用修復政策。進一步健全社會徵信體系。常態長效優化老年人、外籍來華人員支付服務。從嚴實施支付機構穿透式監管和支付業務功能監管。強化虛擬貨幣監管，持續打擊相關違法犯罪活動。深化科技管理與創新應用。穩步發展數字人民幣。

《經濟通通訊社6日專訊》