06/01/2026 18:07

《央行動態》人行：建立特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排

▷ 人行2026年工作會議提出建立非銀機構流動性支持機制
▷ 會議要求繼續實施適度寬鬆貨幣政策及強化金融監管
▷ 將發揮兩項支持資本市場貨幣政策工具作用

　　中國人民銀行網站發文指，2026年中國人民銀行工作會議1月5日-6日召開，總結2025年工作，分析當前形勢，研究人民銀行「十五五」改革發展規劃，部署2026年工作。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議並講話。會議強調，2026年，人行重點抓好七方面工作，包括繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策、提升金融服務實體經濟高質量發展質效、穩妥化解重點領域金融風險等。

　　會議要求，繼續做好金融支持融資平台債務風險化解工作，穩妥有序推進融資平台退出。推進重點地區和重點機構風險處置，強化中小金融機構風險識別和早期糾正。充分發揮中央銀行宏觀審慎管理和維護金融穩定功能，完善宏觀審慎和金融穩定管理工具箱。

　　完善金融市場監測指標體系，探索開展金融市場宏觀審慎管理。建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排，發揮好兩項支持資本市場的貨幣政策工具作用。強化金融市場監管執法，持續打擊金融市場違法違規活動。

*擴大快速支付系統互聯範圍，推進二維碼互聯互通合作*

　　持續深化金融改革和對外開放。加強對銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場及有關衍生品的監督管理。強化金融基礎設施統籌監管。深化金融市場高水平開放，繼續優化「債券通」、「互換通」機制安排。

　　支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位，維護香港金融市場的穩定和繁榮發展。發揮好央行間貨幣互換作用，便利貿易投資項下人民幣使用，推動金融機構改進跨境金融服務。完善人民幣跨境使用基礎設施。歡迎更多符合條件的境外主體發行熊貓債。擴大快速支付系統互聯範圍，推進二維碼互聯互通合作。

*強化虛擬貨幣監管，穩步發展數字人民幣*

　　鞏固現金使用環境建設工作成效。持續提升經理國庫管理質效。穩妥實施好一次性個人信用修復政策。進一步健全社會徵信體系。常態長效優化老年人、外籍來華人員支付服務。從嚴實施支付機構穿透式監管和支付業務功能監管。強化虛擬貨幣監管，持續打擊相關違法犯罪活動。深化科技管理與創新應用。穩步發展數字人民幣。
《經濟通通訊社6日專訊》

