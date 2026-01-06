  • 會員
06/01/2026 18:04

《央行動態》人行：今年繼續實施好適度寬鬆貨幣政策，保持社會融資條件相對寬鬆

　　中國人民銀行網站發文指，2026年中國人民銀行工作會議1月5日-6日召開，總結2025年工作，分析當前形勢，研究人民銀行「十五五」改革發展規劃，部署2026年工作。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議並講話。會議強調，2026年，人行重點抓好七方面工作，包括繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策、提升金融服務實體經濟高質量發展質效、穩妥化解重點領域金融風險等。

　　會議要求，把促進經濟高質量發展、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸投放均衡，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。

　　暢通貨幣政策傳導機制，發揮好政策利率引導作用，做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。有序擴大明示企業貸款綜合融資成本工作覆蓋面，推動明示個人貸款綜合融資成本。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範匯率超調風險。

*用好服務消費與養老再貸款，推動加大服務消費領域信貸投放

　　進一步完善金融「五篇大文章」政策框架，實施好考核評價制度，加強金融服務效果評估，提升金融服務專業化精細化水平。完善結構性貨幣政策工具體系，優化工具設計和管理，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。

　　高質量建設和發展債券市場「科技板」。用好服務消費與養老再貸款，推動加大服務消費領域信貸投放。優化支農支小再貸款、再貼現管理，提升金融機構中小微企業金融服務能力。加強重點供應鏈融資信息服務平台監管。
《經濟通通訊社6日專訊》

