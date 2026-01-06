《提振Ａ股》12月A股新開戶數近260萬戶環比增9%，全年新開逾2743萬戶同比增近一成

上交所網站數據顯示，2025年12月A股新開戶259.67萬戶，環比增長9%，同比2024年同期的198.91萬戶增長31%；2025年全年累計新開2743.69萬戶，同比增長9.75%。A股股民累計達到39742.96萬戶。
《經濟通通訊社6日專訊》
06/01/2026 17:50
上交所網站數據顯示，2025年12月A股新開戶259.67萬戶，環比增長9%，同比2024年同期的198.91萬戶增長31%；2025年全年累計新開2743.69萬戶，同比增長9.75%。A股股民累計達到39742.96萬戶。
