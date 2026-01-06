  • 會員
06/01/2026 15:15

【人行操作】12月人行買債節奏未提速，一季度降準概率或高於降息

免責聲明

▷ 人行12月國債淨買入500億元，累計三個月1200億元
▷ 12月PSL淨回籠56億元，其他結構性工具投放1594億元
▷ 中信證券預計2026年1月政府債淨融資1.1萬億元

　　人民銀行昨（5日）公告顯示，2025年12月公開市場國債買賣淨買入500億元（人民幣．下同），買入規模持平11月，自10月重啟國債買賣後三個月累計淨買入1200億元；人行公告還顯示，當月抵押補充貸款(PSL)淨回籠56億元，其他結構性貨幣政策工具淨投放1594億元。

　　市場持續關注人行淨買入國債規模仍維持在500億元，未如此前預期般提速。一方面跨年資金面整體偏鬆，無需買債額外助力，此外考慮到債市仍對人行買債規模敏感度較高，在此背景下人行繼續保持了較為審慎的操作節奏。分析人士並指，考慮到今年國債供給壓力仍較大，且市場承接能力不如去年，人行留有一定餘地，或也是為今年穩定市場保留後續操作空間。

*澳新銀行：料春節前有可能降準*

　　澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬稱，「目前看，從降負債成本考慮仍有降準可能，春節前有可能，但降息應該推遲，一是銀行息差太薄，二是股票行情太強」。

*華西證券：人行買債尚未發力*

　　華西證券宏觀固收研究團隊指出，人行去年12月國債淨買入規模保持11月的節奏，與2024年下半年單月1000億-3000億元相比，整體偏低。如果人行維持單月500億元的買債節奏，對應一年的淨買債規模為6000億元。考慮部分持倉天然到期的影響，釋放增量資金規模或在5000億元量級，相當於降準25基點，力度偏溫和。在人行買債尚未發力的背景下，12月資金利率可自發穩定在低位，反映當前銀行間資金較為充裕。

　　一銀行理財子公司人士談到，去年貨幣政策目標已達成，人行沒有必要在年底加力；因為今年春節時間比較晚，降準可能會在春節前後落地，降息一季度不太可能了。

　　去年末人行公開市場連五日淨投放，其中上周為年末前最後三個交易日，累計淨投放規模達到11710億元，創兩個月以來新高。在此呵護下，銀行間市場跨年資金面整體較為穩定。

*中信證券：1月政府債供給壓力提升*

　　中信證券固定收益部研究團隊最新報告稱，預計2026年1月政府債淨融資規模或在1.1萬億元左右，供給壓力較上月明顯提升；此外1月財政收支差額或將在6000億元左右，財政「收多支少」，財政因素或將給資金面帶來一定的壓力。該券商認為，人行在2025年四季度例會中將「推動社會綜合融資成本下降」調整為「低位運行」，顯示當前利率已降至歷史低位背景下，　人行施策重點或將放在暢通利率傳導機制、調節各類資產利率關係方面。

 
