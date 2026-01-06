第一拖拉機(00038)控股股東終止股份轉讓及中國一拖減資協議，不重大影響業務

第一拖拉機(00038)(滬:601038)公布，控股股東中國一拖於2026年1月5日終止與洛陽工業控股集團的股份轉讓協議及中國一拖減資協議。該集團指，終止有關協議將不會對其業務及財務狀況產生任何重大影響。



該集團指，中國一拖通知，由於股份轉讓協議其中一項先決條件未能達成，故終止協議。

《經濟通通訊社6日專訊》