第一拖拉機(00038)控股股東終止股份轉讓及中國一拖減資協議，不重大影響業務

第一拖拉機(00038)(滬:601038)公布，控股股東中國一拖於2026年1月5日終止與洛陽工業控股集團的股份轉讓協議及中國一拖減資協議。該集團指，終止有關協議將不會對其業務及財務狀況產生任何重大影響。
該集團指，中國一拖通知，由於股份轉讓協議其中一項先決條件未能達成，故終止協議。
《經濟通通訊社6日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
06/01/2026 08:45
第一拖拉機(00038)(滬:601038)公布，控股股東中國一拖於2026年1月5日終止與洛陽工業控股集團的股份轉讓協議及中國一拖減資協議。該集團指，終止有關協議將不會對其業務及財務狀況產生任何重大影響。
該集團指，中國一拖通知，由於股份轉讓協議其中一項先決條件未能達成，故終止協議。
《經濟通通訊社6日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
上一篇新聞︰06/01/2026 08:45 重慶銀行（０１９６３）２０２５年第四季２﹒４萬人幣重銀轉債…
06/01/2026 08:53 中集集團（０２０３９）附屬中集世聯達擬以增資擴股和轉讓老股…
06/01/2026 08:45 恒瑞醫藥（０１２７６）獲批兩項臨床試驗，分涉成人肥胖及前列…
06/01/2026 08:45 南方航空（０１０５５）２０２５年第四季累計２﹒３萬人幣南航…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N